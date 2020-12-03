«В плену у сакуры»: Рецензия Киноафиши

В сложные для всего мира времена на российские экраны выходит японская картина «В плену у сакуры», вторая работа режиссера Масаки Иноуэ, где культура Страны восходящего солнца переплетается с традициями русского народа.

Молодую журналистку отправляют в Мацуяму на кладбище русских военнопленных, чтобы снять интересный сюжет. Ее напарник давно интересуется этой темой и предлагает ей поехать вместе с ним в Санкт-Петербург за дополнительной информацией. Оказывается, на кладбище похоронены не все люди, потому что одному человеку удалось сбежать из лагеря и вернуться на родину. В то же самое время в руки Сакурако попадает дневник ее прабабушки Юи, которая работала в то время среди русских заключенных. Теперь девушке надо понять, как история ее семьи связана с русско-японской войной и неким офицером по имени Александр Сорокин.

В плену у сакуры

Если человек оказывается в плену, то его должны ожидать муки и страдания, которые он будет уменьшать с помощью бесконечных снов о теплом доме и живых близких. Русский офицер Александр Сорокин готовится к чему-то похожему, но японский лагерь оказывается совершенным другим. Здесь можно пить алкоголь, выходить в центр города и даже отдыхать на горячих источниках. На первый взяглд может показаться, что это какой-то курорт, передышка перед главным сражением, но, как всегда бывает, это простое затишье перед бурей. В действительности японцы относились ко всем заключенным как к людям и предоставляли все для комфортной временной жизни. Режиссер Масаки Иноуэ как-то романтично и по-доброму смотрит на своих соотечественников через призму ретрокамеры и не впадает в подробности японской истории. Сущность колонизаторов Страны восходящего солнца уходит на второй план; национализм, который до сих пор песенно раскладывается на улицах современных городов, вообще не упоминается. В киношном мире Масаки Иноуэ всего этого нет. И главный вопрос: почему?

«В плену у сакуры» отворачивается от документальной части и фокусируется на псевдоисторическом повествовании. Конечно, баталии, даты, язык, костюмы и локации по-своему являются достоверными, но главным лейтмотивом всей истории становится человеческая память. Люди привыкли романтизировать свое прошлое, поэтому Иноуэ не пытается гнаться за реализмом и уделяет больше внимания художественности и некой натуралистичной фантастике. История двух людей, оказавшихся в плену обстоятельств, показана через перспективу их потомков, которые по кусочкам собирают все события через предложения, написанные несколько десятилетий назад. За это время поменялись языки, страны, традиции и, конечно же, люди. Но что значит человек в плену собственной памяти? Данный вопрос у Масаки Иноуэ увеличивается до громадных масштабов.

В плену у сакуры

«Это война. Вы сражались за свою страну, а мой брат – за свою. Здесь никто не виноват», – в слезах говорит главная героиня русскому офицеру. Логичное и эмпатическое умозаключение, которое чаще всего игнорируется во время любого конфликта. Масаки Иноуэ через своих героев прошлого и настоящего пытается показать, что значит быть человеком и какие действия его определяют. Достаточно утопично выглядит бездействие японцев, хозяев лагеря для военнопленных, но так же иллюстрируются и образы русских.

Именно в эти моменты появляется сакура, правда, только в разговорах, потому что ни один из пойманных солдат так и не дожил до весны. А символ цветения этого красивого дерева на самом деле оказывается очень простым и по своей сути самым человечным. Дело в том, что изначально сакура воспринималась как вестница весны, и по ней удобно было гадать, какой ожидает Японию урожай. Впоследствии смысл менялся и по-разному модифицировался и даже обозначал жертвенность для многих жителей. Но все эти реформы пришли к единому значению сакуры как символу мира, дружбы и благополучия.

В плену у сакуры

Именно последнее понятие Масаки Иноуэ заимствует для своей истории. В отличие от первой работы «Реминисценция» он прячется по ту сторону камеры и полностью доверяет видению оператора Томоаки Ивакуре, поэтому картина макровзглядом фокусируется на разных мелких деталях. Мандарины, свечи, бумажные двери, страницы дневников и другие вещи заполняют композицию кадра, лирических отступлений.

Сам фильм не имеет какой-то одной аудитории. Однако история повествует о взаимоотношениях России и Японии во время Русско-японской войны, и может показаться, что картина будет заниматься какой-то пропагандой. Даже если эффект такой и присутствует, то работает в обе стороны, облагораживая и ту, и другую. Только все равно главной темой фильма останется именно осознание человечности в прошлом и настоящем. Если отбросить весь символизм, то новая работа Масаки Иноуэ подойдет людям, влюбленным в японскую культуру и жанр исторической драмы.

Ася Заболоцкая