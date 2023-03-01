Гай Ричи готов снять сиквел «Аладдина»

Игровой ремейк «Аладдина» от Гая Ричи вышла в прокат в 2019 году. Фильм заработал свыше миллиарда долларов, поэтому вопрос о сиквеле возник сразу же. Вторая часть действительно находится в планах Disney, но работа по-прежнему на очень ранней стадии. В недавнем интервью Collider режиссер семейного блокбастера поделился своими мыслями о продолжении и выразил готовность вернуться в режиссерское кресло:

«Я бы очень хотел взяться за сиквел. Сложно передать, насколько мне все понравилось — это был неповторимый опыт. Проект Disney, как можно догадаться, создан при поддержке целой армии мастеров своего дела. Словом, было весело. Мне бы хотелось повторить данный опыт, но посмотрим, что будет дальше. Признаться, какое-то время мы обдумываем идеи второй части, и было бы замечательно их реализовать».

«Аладдин», в котором сыграли Уилл Смит, Мена Массуд и Наоми Скотт, является самым коммерчески успешным фильмом британского режиссера. Бокс-офис почти вдвое превышает сборы дилогии про Шерлока Холмса с Робертом Дауни — младшим и Джудом Лоу.

В настоящее вреия Ричи занимается съемками шпионского боевика с Генри Кавиллом «Министерство неджентльменской войны», после чего он вновь объединится с Disney для работы над игровым ремейком «Геркулеса». В следующем месяце у плодотворного постановщика выйдет военный экшен «Переводчик» с Джейком Джилленхолом, а позднее на сервисе Netflix состоится релиз многосерийного спин-оффа «Джентльменов», в котором Ричи поставил два эпизода.