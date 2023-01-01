Мечта любой женщины: мужчины этих знаков Зодиака любят дарить дорогие подарки

«Слов нет»: в Сети обсуждают новое свадебное платье Асмус

Эта 63-летняя женщина шокировала людей детскими нарядами: стилисты сделали из нее конфетку

Близкие уже давно попрощались с любимой всеми Светличной: дело вот в чем

Едва стоящий на ногах Костомаров принял новый удар судьбы: не каждый спортсмен через это прошел

Успешный, богатый и знаменитый: аккордеонист из «Минуты славы» вырос идеалом мужчины

Мини-юбка и распущенные волосы: дочь Орбакайте ходит в школу в странном виде

Развелся с красавицей-женой и пропал: как теперь живет Иракли из «Фабрики»

Тест: какой цвет у вашей личности?

Улыбка как у Жанны: на дочь сестры Фриске любо-дорого смотреть (фото)

С таким маникюром ходят только женщины без вкуса: касается каждой второй