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о выходе в прокат 6.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 2 часа 7 минут Год выпуска 2020 Премьера онлайн 6 августа 2021 Премьера в мире 27 февраля 2020 Режиссер Цай Минлян Все актеры и съемочная группа 2 постера

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