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Ri zi
Дни, 2020
2020 / Тайвань
6.5
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Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
драма
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
2 часа 7 минут
Год выпуска
2020
Премьера онлайн
6 августа 2021
Премьера в мире
27 февраля 2020
Режиссер
Цай Минлян
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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