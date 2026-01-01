Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Дни
Награды и номинации фильма Дни
Награды и номинации фильма Дни 2020
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Берлинале 2020
Тедди – особое упоминание
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший полнометражный фильм
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
5 сюжетных дыр в голливудских фильмах, которые невозможно развидеть: чего только стоит «Матрица», где друзей предают во сне
В «Моем соседе Тоторо» больше боли, чем кажется на первый взгляд: Миядзаки зашифровал в аниме собственную историю
Коржик с Карамелькой могли выглядеть совсем по-другому: почему главные герои «Трех котов» именно рыжие
«Ты не пройдешь»: этот тест по «Властелину колец» под силу лишь фанатам трилогии – а вы сможете набрать 7/7?
«Весь фильм можно было уместить в 20 минут»: этот мировой шедевр вдохновил Нолана на «Интерстеллар» — а сейчас его называют пустышкой
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
Отгадываем загадку №16 из «Места встречи изменить нельзя»: Жеглов жестко унизил Шарапова, но не все поняли – как именно
Почему Мэтт Мердок слепой: Случайность, породившая Сорвиголову в MCU (и Черепашек-ниндзя)
Выбирайте сторону: зрители назвали к 100-летию Мордюковой три ее лучшие роли — и в СССР с результатами точно не согласились бы
Попросили нейросеть придумать самый сложный тест на знание «Москва слезам не верит»: мы ответили лишь на 2/6 – справитесь лучше?
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667