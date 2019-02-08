В ролях
Lorelei Romani
Lorelei (5 years)
C. Mason Wells
Adam (Mara's boyfriend)
Dylan McCormick
Conor (Jo's boyfriend)
Kolyn Brown
Leah (Mara's co-worker)
Willy McGee
Josh (Jo's boyfriend)
Scott Friend
Jonathan (Mara's boyfriend)
Evan Davis
David Marshall (Mara's date)
Ben Sloane
Tim (Jo's boyfriend)
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Кэйтлин Мэй Бурк
Сценарист
Кэйтлин Мэй Бурк
Композитор
Себастьен Пэн
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
15 мая 2020
Премьера в мире
8 февраля 2019
Бюджет
$95 000
Производство
Static Prods.
Другие названия
Fourteen, Catorce, Catorce: historia de una amistad, Četrnaest, Mười Bốn, On Dört, Δεκατεσσάρων, Четырнадцать