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Постер фильма Четырнадцать
6.7
Киноафиша Фильмы Четырнадцать
6.7

Четырнадцать

, 2019
Fourteen
США / драма / 18+
Постер фильма Четырнадцать
6.7

В ролях

Тэлли Медел
Mara
Норма Кулинг
Jo Mitchel
Lorelei Romani
Lorelei (5 years)
C. Mason Wells
Adam (Mara's boyfriend)
Dylan McCormick
Conor (Jo's boyfriend)
Kolyn Brown
Leah (Mara's co-worker)
Willy McGee
Josh (Jo's boyfriend)
Scott Friend
Jonathan (Mara's boyfriend)
Evan Davis
David Marshall (Mara's date)
Ben Sloane
Tim (Jo's boyfriend)
Режиссер Кэйтлин Мэй Бурк
Сценарист Кэйтлин Мэй Бурк
Композитор Себастьен Пэн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 15 мая 2020
Премьера в мире 8 февраля 2019
Дата выхода
16 января 2020 Уругвай
Бюджет $95 000
Производство Static Prods.
Другие названия
Fourteen, Catorce, Catorce: historia de una amistad, Četrnaest, Mười Bốn, On Dört, Δεκατεσσάρων, Четырнадцать

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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