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Ai qing wan sui

Да здравствует любовь!, 1994

1994 / Тайвань
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Героиня фильма - молодая женщина Мэй, агент по торговле недвижимостью, использует пустующие шикарные апартаменты в новом небоскребе для любовных свиданий. Однажды она теряет ключ, который находит юноша Сяокан. Узнав, что это ключи от огромной пустой квартиры, он решает тайно в ней поселиться. Другие ключи от этой квартиры крадет у Мэй ее случайный любовник Аджунг, который также решает тайно использовать квартиру в своих целях. Обнаружив друг друга, Сяокан и Аджунг вынуждены договориться о том, как вдвоем использовать квартиру и как скрываться от Мэй.

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 3 сентября 1994
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Цай Минлян
В ролях
Чэнь Чао-Цзун
Ли Кан-Шен
Лу И-Чин
Ян Куэй-Мэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Да здравствует любовь! 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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