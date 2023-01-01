Да здравствует любовь!, 1994

Героиня фильма - молодая женщина Мэй, агент по торговле недвижимостью, использует пустующие шикарные апартаменты в новом небоскребе для любовных свиданий. Однажды она теряет ключ, который находит юноша Сяокан. Узнав, что это ключи от огромной пустой квартиры, он решает тайно в ней поселиться. Другие ключи от этой квартиры крадет у Мэй ее случайный любовник Аджунг, который также решает тайно использовать квартиру в своих целях. Обнаружив друг друга, Сяокан и Аджунг вынуждены договориться о том, как вдвоем использовать квартиру и как скрываться от Мэй.