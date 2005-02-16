Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Адипуруш" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Капризное облако Капризное облако
Киноафиша Фильмы Капризное облако
Tian bian yi duo yun

Капризное облако, 2005

2005 / Франция / Тайвань
4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

В эпоху острого дефицита воды телевизионные программы учат различным методам экономии воды и призывают пить арбузный сок вместо воды. Однако когда надо добыть воду, каждый находит свое решение этой проблемы.

Шиан-Чий подбирает пустые бутылки и наполняет их водой, украденной в общественных туалетах, а Сяо-Кан, который работает актером порнофильмов, ночью забирается на крышу и моется водой, которая собирается там в цистернах. В этих условиях трудно выживать, но еще труднее выносить одиночество. Все мы подобны облакам на безмолвном небе – мы плывем в одиночестве и не касаемся друг друга. Однажды Шиан-Чий находит арбуз, а затем встречает Сяо-Кана в парке. Она вспоминает, что когда-то купила у него часы. С тех пор она его не видела и не имеет понятия, что он делает в доме, где она живет.

Они влюбляются друг в друга.Когда одно облако касается другого, какую форму они образуют вместе?

4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 2 июля 2005
Премьера в мире 16 февраля 2005
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Цай Минлян
В ролях
Ли Кан-Шен
Чень Шиан-Чуй
Лу И-Чин
Янг Куэй-Мэй
Сумомо Йодзакура
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Не хочу спать одна
Не хочу спать одна (2006)
5.5
Да здравствует любовь!
Да здравствует любовь! (1994)
7.5
Лицо
Лицо (2009)
5.8461537
Эрос, помоги!
Эрос, помоги! (2007)
3.6
Постер фильма Капризное облако 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
_ ЙогуртВам?! 2 апреля 2015, 12:51
что ж Вы набросились на столь ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ картину?!
Удивительно тонкая,проникновенная и романтичная лента, адепта урбанистической отчужденности,… Читать дальше…
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше