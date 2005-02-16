Капризное облако, 2005

В эпоху острого дефицита воды телевизионные программы учат различным методам экономии воды и призывают пить арбузный сок вместо воды. Однако когда надо добыть воду, каждый находит свое решение этой проблемы.

Шиан-Чий подбирает пустые бутылки и наполняет их водой, украденной в общественных туалетах, а Сяо-Кан, который работает актером порнофильмов, ночью забирается на крышу и моется водой, которая собирается там в цистернах. В этих условиях трудно выживать, но еще труднее выносить одиночество. Все мы подобны облакам на безмолвном небе – мы плывем в одиночестве и не касаемся друг друга. Однажды Шиан-Чий находит арбуз, а затем встречает Сяо-Кана в парке. Она вспоминает, что когда-то купила у него часы. С тех пор она его не видела и не имеет понятия, что он делает в доме, где она живет.

Они влюбляются друг в друга.Когда одно облако касается другого, какую форму они образуют вместе?