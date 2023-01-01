Мадонна: MDNA World Tour, 2013

The MDNA Tour — девятый концертный тур американской певицы Мадонны в поддержку её двенадцатого студийного альбома MDNA. Сразу после выпуска MDNA в интервью для Vogue Italia, Мадонна сказала, что хочет двигаться. Было решено создать самый масштабный тур в ее карьере, включающий в себя около 90 дат. Первоначально планировалось провести концерты в США, после чего отправится в Европе, но Мадонна изменила свое решение. Мадонна анонсировала на своей странице в Facebook первые 20 дат тура. В их числе находилось 2 даты для России. Турне началось 31 мая 2012 года с концерта в Тель-Авиве, Израиль, а завершилось — 22 декабря того же года в Аргентине в городе Кордова. Всего было дано 88 концертов. Данный фильм является телевизионной версией концертов, прошедших во Франции, Финлядии и США.