Тест: кем бы вы были в мире фэнтези?

Ботокс не нужен: женщины с этими именами долго не стареют

Ответьте на вопросы теста, а мы угадаем ваш пол и возраст

Как с цепи сорвалась: Дубовицкая набросилась на Воробей

«Слышу голос из прекрасного далека»: вот как цензура «убила» настоящий смысл советского шлягера

Истинный смысл хита «Песняров» знают только в Вологде: чем прославился дом, где резной палисад

«Предательница»: жизнь Медведевой разделилась на до и после из-за одного поступка

Ляп, за который стыдно: режиссер допустил грубую ошибку в «Человеке с бульвара Капуцинов»

«На поле танки грохотали» — плагиат: вот о чем пели в песне на самом деле

Японцы давно отказались от популярного продукта: секрет долголетия раскрыт

Пугачева выйдет на театральную сцену в Каннах: удивитесь, узнав подробности