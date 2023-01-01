Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гардемарины 1787. Мир" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последняя дуэль Последняя дуэль
Киноафиша Фильмы Последняя дуэль Последняя дуэль, 2021: актеры и роли
The Last Duel Последняя дуэль 2021 / США
7.6 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Последняя дуэль, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт Ридли Скотт Ridley Scott
В ролях
Адам Драйвер Адам Драйвер Adam Driver Джоди Комер Джоди Комер Jodie Comer Бен Аффлек Бен Аффлек Ben Affleck Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Харриет Уолтер Харриет Уолтер Harriet Walter Алекс Лоутер Алекс Лоутер Alex Lawther Мартон Чокаш Мартон Чокаш Marton Csokas Уильям Хьюстон Уильям Хьюстон William Houston Оливер Коттон Oliver Cotton Натаниель Паркер Натаниель Паркер Nathaniel Parker
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Иван Семенов: Большой поход
Иван Семенов: Большой поход
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
1993
1993
2023, Россия, драма
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Заклятие. Зло внутри
Заклятие. Зло внутри
2023, Канада / США, драма, ужасы, триллер
Луна
Луна
2023, Южная Корея, приключения, драма, фантастика
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Тест: кем бы вы были в мире фэнтези?
Ботокс не нужен: женщины с этими именами долго не стареют
Ответьте на вопросы теста, а мы угадаем ваш пол и возраст
Как с цепи сорвалась: Дубовицкая набросилась на Воробей
«Слышу голос из прекрасного далека»: вот как цензура «убила» настоящий смысл советского шлягера
Истинный смысл хита «Песняров» знают только в Вологде: чем прославился дом, где резной палисад
«Предательница»: жизнь Медведевой разделилась на до и после из-за одного поступка
Ляп, за который стыдно: режиссер допустил грубую ошибку в «Человеке с бульвара Капуцинов»
«На поле танки грохотали» — плагиат: вот о чем пели в песне на самом деле
Японцы давно отказались от популярного продукта: секрет долголетия раскрыт
Пугачева выйдет на театральную сцену в Каннах: удивитесь, узнав подробности
Этот мальчик в тюбетейке умер мучительной смертью: весь СССР плакал в день его похорон
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше