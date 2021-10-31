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Сэр Ридли Скотт представил очередное кино на историческую тему, где главные роли исполнили Мэтт Дэймон, Адам Драйвер и Джоди Комер. Таинственность и холодность Средних веков, полное отсутствие эмансипации и три разные точки зрения на тему реальности изнасилования. Сложно, медленно, но не сразу хорошо. Между двумя рыцарями Жаном де Карружем и Жаком Ле Гри всегда были недомолвки, но они все равно считали себя друзьями. Их вечная война однажды перешла все границы.…