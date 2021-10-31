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Последняя дуэль Последняя дуэль
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The Last Duel Последняя дуэль 2021 / США
7.9 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Последняя дуэль»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Сэр Ридли Скотт представил очередное кино на историческую тему, где главные роли исполнили Мэтт Дэймон, Адам Драйвер и Джоди Комер. Таинственность и холодность Средних веков, полное отсутствие эмансипации и три разные точки зрения на тему реальности изнасилования. Сложно, медленно, но не сразу хорошо. Между двумя рыцарями Жаном де Карружем и Жаком Ле Гри всегда были недомолвки, но они все равно считали себя друзьями. Их вечная война однажды перешла все границы.…

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Фитнес Инструктор 31 октября 2021, 17:56
Фильм интересный, даже напряженный. Но не всем зайдет, это как с "Зеленым Рыцарем" получилсь, на любителя прям
31 октября 2021, 17:56 Ответить
matrosoff.2013 17 ноября 2021, 17:42
Оценка
И как теперь ходить в кино без куриного кода...
17 ноября 2021, 17:42 Ответить
ruhibm5 18 ноября 2021, 12:15
Оценка
Хороший фильм ❣️
18 ноября 2021, 12:15 Ответить
angels0035 18 ноября 2021, 23:19
Фильм с глубоким смыслом, очень интересный. Не все поймут
18 ноября 2021, 23:19 Ответить
p_bear 19 ноября 2021, 11:49
Оценка
Очень многослойный фильм. И увлекательный! До последнего не понятно, кто же солгал и кто рассчитается за эту ложь…
19 ноября 2021, 11:49 Ответить
kaspiyspb 19 ноября 2021, 13:58
Оценка
Фильм хороший... но в за счет игры артистов и актерского состава, растянут на три часа. Фильм к просмотру на один раз В этом случае, лучше прочитать книгу ))
19 ноября 2021, 13:58 Ответить
Ирина Котова 19 ноября 2021, 19:27
Оценка
Превосходный фильм, и хотя некоторые сцены в фильме повторяются по задумке автора несколько раз, демонстрируя зрителю различие в восприятии ситуации главных героев, мне не кажется фильм затянутым, а наоборот, этот прием делает историю многогранной, неоднозначной, незаурядной. Кульминация - дуэль в конце фильма, но именно длительный подвод к ней делает ее не просто зрелищной картинкой, а свершением судьбы. Актерская игра хороша, но режиссер великолепен.
Ранее фильмы о средневековье смотрела только из-за интереса к ним мужа, оставаясь в большинстве случаев не впечатлена...но только не этим фильмом!
19 ноября 2021, 19:27 Ответить
116kontrakt 19 ноября 2021, 23:04
Оценка
Интересный противоречивый
19 ноября 2021, 23:04 Ответить
Annetblack14 20 ноября 2021, 01:27
Оценка
Разочарование - слабо сказано. Когда задолго до выхода трейлера увидела название, ждала совсем другой темы, чего - то в стиле "Звездных войн" тем более учитывая наличие гр. Адамушки Драйвера - Кайло Рена но оказалось, что фильм про то, что женщин во все времена не считают за людей и что мужчины в этом мире - цари горы что известно и так. К сожалению. И про СЕКС. Сочувствую ГГ которую и муж и герой А. Драйвера использовали как секс - станок особо не обращая внимания на ее чувства. Муж еще пытался хотя и у него были свои счеты к Ле Гри а всем остальным вообще похер было на нее. Спасает этот порно - кошмар только концовка хотя до конца не веришь, что все кончится хорошо. Моя оценка сему "шедевру" - 4 с МИНУСОМ и то только из-за концовки. Сценаристу желаю вдохновения чтобы больше подобное не снимал.
20 ноября 2021, 01:27 Ответить
dvdclubchita 21 ноября 2021, 17:16
Оценка
Скучный, затянутый, зря деньги потратил!!!
21 ноября 2021, 17:16 Ответить
Максим Рубанов 21 ноября 2021, 22:46
Оценка
Затянутая скукота
21 ноября 2021, 22:46 Ответить
User 24 ноября 2021, 17:44
Оценка
Полнейшая скукота. Можно было все уместить в час, а не растягивать на два с половиной. Сидишь в зале и смотришь однин и тот же момент 3 раза, с небольшими изменениями. А стоимость билета, как будто сходил на фильм с огромным бюджетом и спецэффектами.
24 ноября 2021, 17:44 Ответить
eaduka 25 ноября 2021, 05:19
Оценка
Это лучший фильм 2021 однозначно!! Рекомендую
25 ноября 2021, 05:19 Ответить
Антон Марченков 27 ноября 2021, 14:15
Оценка
Нудный фильм. Одни и те же сцены по 3 раза. Растянутое Г. Как такое снимать можно?
27 ноября 2021, 14:15 Ответить
https://intrade.bar/68731 29 ноября 2021, 08:07
Оценка
Затянутый и нудный
29 ноября 2021, 08:07 Ответить
Елена Несмеева 4 декабря 2021, 15:26
Оценка
В общем и в целом, послевкусие хорошее, но фильм явно затянут. Если и повторяют разное видение одной и той же ситуации, то нужно было больше разных новых деталей. Но на один раз вполне можно посмотреть.
4 декабря 2021, 15:26 Ответить
gridneva2804 5 декабря 2021, 20:47
Оценка
Взбесило повторение одних и тех же сцен! А смысл?! Тем более интимных. Я не оценила этот фильм . Пошло слишком.
5 декабря 2021, 20:47 Ответить
imz_8-103 17 декабря 2021, 06:12
Отличный фильм со своей изюминкой и интригой впллоть до конца фильма, рекомендую к просмотру!
17 декабря 2021, 06:12 Ответить
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