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Фильмография
Мадлен Мартин
Madeleine Martin
Киноафиша
Персоны
Мадлен Мартин
Мадлен Мартин
Madeleine Martin
Дата рождения
20 августа 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Кунгсбакка, Швеция
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Мадлен Мартин
Родилась 20 августа 1991 года. Швеция.
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Популярные фильмы
7.0
Смысл жизни
(2022)
6.7
Шальные деньги: Стокгольмский нуар
(2012)
6.1
Шальные деньги: Роскошная жизнь
(2013)
Фильмография Мадлен Мартин
6.1
Меченые
криминал, триллер, детектив
2024, Швеция
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7
Смысл жизни
драма, комедия
2022, Швеция
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Глубокое погружение
Breaking Surface
драма, триллер
2020, Швеция / Норвегия / Бельгия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.3
Детективное агентство ДжерриМайи: Тайна грабителя поездов
LasseMajas detektivbyrå - Tågrånarens hemlighet
приключения, комедия, криминал
2020, Швеция
6.1
Шальные деньги: Роскошная жизнь
Snabba cash - Livet deluxe
триллер, криминал
2013, Швеция
6.7
Шальные деньги: Стокгольмский нуар
Snabba Cash II
драма, триллер, криминал
2012, Швеция
Смотреть трейлер
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