«Глубокое погружение»: Рецензия Киноафиши

Рождество — отличный повод провести ближайшие дни с родными, особенно когда все свободное время забирает семья и работа. Так решает поступить Ида, отправляясь в канун праздников в гости к маме и сестре. Вместе с последней они хотят вспомнить старые развлечения и едут на зимний дайвинг, но привычный отдых оборачивается катастрофой. Одна из девушек попадает в западню и застревает на самом дне. Теперь Иде предстоит взять себя в руки и сделать все возможное, чтобы спасти сестру. Каждая минута промедления может оказаться фатальной. Нужно доставить кислород, попытаться наладить потерянную связь, найти помощь и не забыть, что частые спуски и подъемы могут сказаться на собственном здоровье. Цена ошибки — жизнь.

Не стоит ожидать праздничного настроения. Перед нами очень холодная картина, в которой ощущение давящей темной глубины океана перемешивается с подступающим чувством собственной беспомощности. Призрачная надежда вдалеке и тикающий таймер на руке лишь усугубляют принятие неизбежного. Любое действие оборачивается лавиной сомнений. Самым сложным соперником станут собственные нервы, и только за ними – суровое, неприветливое окружение. Надеяться можно исключительно на себя, ведь все союзники пассивны. Среди них лающий пес на берегу и сестра, дающая советы по радиосвязи. Казалось бы, даже это уже выше человеческих сил, но проблем подкинут и вновь оживающие страхи прошлого, и текущие конфликты в семье, еще больше давящие на нестабильное психологическое состояние.

Глубокое погружение

Местное безразличие природы сильно контрастирует с ее красотой. Перед нами открываются невероятные снежные панорамы гористой Скандинавии. Часто хочется поставить фильм на паузу, чтобы насладиться и понять, что она может быть не только противником, но и другом. Им хочет казаться и вода. Погружение в начале фильма отдает спокойствием и медитативностью. На такой глубине тяжело разглядеть хоть что-то дальше вытянутой руки, зато легко найти умиротворение. Здесь на первый план выходит сам процесс, но его размеренность и созерцательность оказываются обманом. Все, что мы видим, — это океан, как левиафан, готовый съесть тебя за любую нерасторопность.

Все это оборачивается очень правдоподобным хоррором, пугающим оскалившейся реальностью. И все преграды, трудности и тупики ощущаются намного острее и живее. Помогает и время, которое кажется практически осязаемым и утекает с очередным вздохом. Постепенно история смещает свой вектор с проблем выживания и обостряет старые травмы детства, диктующие принимаемые решения. Но даже в таком узком линейном сюжетном коридоре припрятаны неожиданные повороты и очень жестокие сцены, заставляющие цепенеть. Тяжесть этих решений останется за кадром, ведь когда считаешь остатки воздуха, времени на рефлексию просто нет. Все оказывается подвластно только инстинктам.

Глубокое погружение

«Глубокое погружение» справляется с главным — ощущением постоянного напряжения. Тут сложно предсказать действия и их последствия, особенно для людей, не знакомых с особенностями дайвинга. Некоторые из сцен, правда, кажутся намеренно провокационными, но в такой плотности событий об этом просто нет времени задуматься. Идет на пользу и открытый финал, оставляющий небольшое место для интерпретаций. Здесь хочется вспомнить, а был ли титр «основано на реальных событиях», узнать реальный конец и попробовать понять, сколько перед нами вымысла. Эта история для сильных духом понравится любителям фильмов о выживании и атмосферных триллеров, стремглав несущихся к неизбежному концу. С таким экстремальным отдыхом лучше встречаться в формате кино.