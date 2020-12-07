«Глубокое погружение»: Рецензия Киноафиши
Добро пожаловать на дно.
Рождество — отличный повод провести ближайшие дни с родными, особенно когда все свободное время забирает семья и работа. Так решает поступить Ида, отправляясь в канун праздников в гости к маме и сестре. Вместе с последней они хотят вспомнить старые развлечения и едут на зимний дайвинг, но привычный отдых оборачивается катастрофой. Одна из девушек попадает в западню и застревает на самом дне. Теперь Иде предстоит взять себя в руки и сделать все возможное, чтобы спасти сестру. Каждая минута промедления может оказаться фатальной. Нужно доставить кислород, попытаться наладить потерянную связь, найти помощь и не забыть, что частые спуски и подъемы могут сказаться на собственном здоровье. Цена ошибки — жизнь.
Не стоит ожидать праздничного настроения. Перед нами очень холодная картина, в которой ощущение давящей темной глубины океана перемешивается с подступающим чувством собственной беспомощности. Призрачная надежда вдалеке и тикающий таймер на руке лишь усугубляют принятие неизбежного. Любое действие оборачивается лавиной сомнений. Самым сложным соперником станут собственные нервы, и только за ними – суровое, неприветливое окружение. Надеяться можно исключительно на себя, ведь все союзники пассивны. Среди них лающий пес на берегу и сестра, дающая советы по радиосвязи. Казалось бы, даже это уже выше человеческих сил, но проблем подкинут и вновь оживающие страхи прошлого, и текущие конфликты в семье, еще больше давящие на нестабильное психологическое состояние.
Местное безразличие природы сильно контрастирует с ее красотой. Перед нами открываются невероятные снежные панорамы гористой Скандинавии. Часто хочется поставить фильм на паузу, чтобы насладиться и понять, что она может быть не только противником, но и другом. Им хочет казаться и вода. Погружение в начале фильма отдает спокойствием и медитативностью. На такой глубине тяжело разглядеть хоть что-то дальше вытянутой руки, зато легко найти умиротворение. Здесь на первый план выходит сам процесс, но его размеренность и созерцательность оказываются обманом. Все, что мы видим, — это океан, как левиафан, готовый съесть тебя за любую нерасторопность.
Все это оборачивается очень правдоподобным хоррором, пугающим оскалившейся реальностью. И все преграды, трудности и тупики ощущаются намного острее и живее. Помогает и время, которое кажется практически осязаемым и утекает с очередным вздохом. Постепенно история смещает свой вектор с проблем выживания и обостряет старые травмы детства, диктующие принимаемые решения. Но даже в таком узком линейном сюжетном коридоре припрятаны неожиданные повороты и очень жестокие сцены, заставляющие цепенеть. Тяжесть этих решений останется за кадром, ведь когда считаешь остатки воздуха, времени на рефлексию просто нет. Все оказывается подвластно только инстинктам.
«Глубокое погружение» справляется с главным — ощущением постоянного напряжения. Тут сложно предсказать действия и их последствия, особенно для людей, не знакомых с особенностями дайвинга. Некоторые из сцен, правда, кажутся намеренно провокационными, но в такой плотности событий об этом просто нет времени задуматься. Идет на пользу и открытый финал, оставляющий небольшое место для интерпретаций. Здесь хочется вспомнить, а был ли титр «основано на реальных событиях», узнать реальный конец и попробовать понять, сколько перед нами вымысла. Эта история для сильных духом понравится любителям фильмов о выживании и атмосферных триллеров, стремглав несущихся к неизбежному концу. С таким экстремальным отдыхом лучше встречаться в формате кино.