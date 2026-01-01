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Эдмунд Донован
Edmund Donovan
Киноафиша
Персоны
Эдмунд Донован
Эдмунд Донован
Edmund Donovan
Дата рождения
24 августа 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Меломанка
(2020)
7.4
Поздняя слава
7.2
Соври мне
(2022)
Фильмография Эдмунда Донована
Соловей
The Nightingale
драма, военный, исторический
2027, США
6.2
Долина эха
Echo Valley
драма, триллер
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.3
Мой сосед — монстр
Your Monster
комедия, ужасы, мелодрама
2024, Великобритания / США
Смотреть трейлер
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.2
Соври мне
драма
2022, США
6.5
Кайфтаун
драма, криминал
2020, США
7.4
Меломанка
драма, комедия, мелодрама
2020, США
7.1
Бетти
комедия
2020, США
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.4
Поздняя слава
Late Fame
драма
,
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Новости о Эдмунде Доноване
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