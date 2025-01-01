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Майкл Моррис
Michael Morris
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Майкл Моррис
Майкл Моррис
Michael Morris
Дата рождения
30 марта 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Режиссер
Место рождения
Лондон, Великобритания
Популярные фильмы
8.9
Лучше звоните Солу
(2015)
8.3
Карточный домик
(2013)
8.3
По волчьим законам
(2016)
Фильмография Майкл Моррис
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Исторический
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Все
18
Фильмы
3
Сериалы
15
Режиссер
18
Продюсер
1
7
Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки
Bridget Jones: Mad About the Boy
комедия, драма, мелодрама
2025, Великобритания / США
Смотреть трейлер
Рецензия
Экстраполяции
комедия, драма, детектив
2023, США
The Nightingale
The Nightingale
драма, военный, исторический
2023, США
7.1
Ради Лесли
To Leslie
драма
2022, США
7.7
Лок и ключ
драма, фэнтези, детектив
2020, США
6.7
Ради всего человечества
драма, фантастика
2019, США
13 причин почему
драма, триллер, детектив
2017, США
7.8
Проповедник
драма, детектив, фэнтези, ужасы
2016, США
8.3
По волчьим законам
драма, криминал
2016, США
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7
Миллиарды
драма, криминал
2016, США
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Родословная
драма, триллер
2015, США
8.9
Лучше звоните Солу
драма, криминал
2015, США
6.9
Королевство
драма, семейный, спорт
2014, США
6.7
Остановись и гори
драма
2014, США
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.2
Измена
драма, криминал
2013, США
8.3
Карточный домик
драма, триллер
2013, США
7.3
Бесстыжие
драма, комедия, криминал
2011, США
Братья и сестры
драма
2006, США
Новости о Майкл Моррис
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