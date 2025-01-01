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Майкл Моррис
Майкл Моррис Michael Morris
Киноафиша Персоны Майкл Моррис

Майкл Моррис

Michael Morris

Дата рождения
30 марта 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Режиссер
Место рождения
Лондон, Великобритания

Популярные фильмы

Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу (2015)
Карточный домик 8.3
Карточный домик (2013)
По волчьим законам 8.3
По волчьим законам (2016)

Фильмография Майкл Моррис

Жанр
Год
Все 18 Фильмы 3 Сериалы 15 Режиссер 18 Продюсер 1
Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки 7
Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки Bridget Jones: Mad About the Boy
комедия, драма, мелодрама 2025, Великобритания / США
Смотреть трейлер Рецензия
Экстраполяции
Экстраполяции
комедия, драма, детектив 2023, США
The Nightingale
The Nightingale The Nightingale
драма, военный, исторический 2023, США
Ради Лесли 7.1
Ради Лесли To Leslie
драма 2022, США
Лок и ключ 7.7
Лок и ключ
драма, фэнтези, детектив 2020, США
Ради всего человечества 6.7
Ради всего человечества
драма, фантастика 2019, США
13 причин почему
13 причин почему
драма, триллер, детектив 2017, США
Проповедник 7.8
Проповедник
драма, детектив, фэнтези, ужасы 2016, США
По волчьим законам 8.3
По волчьим законам
драма, криминал 2016, США
Миллиарды 7
Миллиарды
драма, криминал 2016, США
Родословная
Родословная
драма, триллер 2015, США
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу
драма, криминал 2015, США
Королевство 6.9
Королевство
драма, семейный, спорт 2014, США
Остановись и гори 6.7
Остановись и гори
драма 2014, США
Измена 7.2
Измена
драма, криминал 2013, США
Карточный домик 8.3
Карточный домик
драма, триллер 2013, США
Бесстыжие 7.3
Бесстыжие
драма, комедия, криминал 2011, США
Братья и сестры
Братья и сестры
драма 2006, США
Новости о Майкл Моррис
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Фильм «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» выйдет в России 14 февраля
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