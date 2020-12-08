«Творцы снов»: Рецензия Киноафиши

Каждый из нас хоть раз в жизни задумывался о том, что происходит с нашим сознанием, когда мы оказываемся в царстве сновидений. Откуда возникают эти картинки в голове? Это плод нашего воображения или что-то большее? Почему сны могут повлиять на наше настроение? Создатели анимационного фильма «Творцы снов» подходят к этим вопросам со всей изобретательностью и открывают закулисный мир грез, приглашая всех посмотреть, как и кто создает сновидения.

Творцы снов

Девочка по имени Минна не может найти общий язык со своей новой сводной сестрой: Дженни постоянно торчит в телефоне, грозится отправить хомяка героини в приют для животных и всегда говорит то, что думает. Однажды Минна обнаруживает секретный мир, который находится за пределами ее снов. Там крошечные создания пишут сценарии и играют в сновидениях людей, словно в театре. Девочка убеждает своего нового друга, создателя ее снов, дать ей доступ к чужим грезам. Совсем скоро героиня понимает, что может манипулировать другими людьми с помощью своей новой способности, и решает таким образом попробовать исправить поведение Дженни. Но ее действия несут ужасные последствия, и теперь Минне необходимо спасти свою семью от кошмара, который она сама же создала.

Главное достоинство фильма – его визуальная составляющая. Мы видим летающие шахматные фигурки, кукурузные хлопья, падающие с небес, и множество очаровательных созданий прямиком из наших фантазий. Авторы картины не скупились на изображение выдуманного мира, наполнив его яркими элементами, которые действительно создают трепетное ощущение волшебства. Путешествие по сновидениям не кажется здесь чем-то сюрреалистичным, а скорее напоминает историю «Алисы в стране чудес», где каждого героя хочется рассмотреть со всех ракурсов.

Творцы снов

Картина «Творцы снов» во многом напоминает уже культовую «Головоломку» от компании Pixar, что не совсем идет на пользу датскому мультфильму. Из-за неизбежности сравнения двух работ история Минны, несмотря на свое обаяние, явно проигрывает. Обе ленты исследуют воображаемый мир человека, который так или иначе влияет на его реальность. Однако у «Творцов снов» не хватает одной важной черты, которая есть у творения Pixar, – возможности вызвать отклик как у детей, так и у взрослых. При всей притягательности картинки, работа датских режиссеров остается несомненно искренней, но достаточно простой сказкой, лишенной глубины. То тут, то там проседает драматургия, из-за чего большинство персонажей не вызывают горячей симпатии. Да, сценаристы приплетают детские травмы, которые дают о себе знать в мире снов, но этого оказывается недостаточно, чтобы зритель не забыл о ленте, едва выйдя из кинозала. К тому же, фильму явно не хватает капельки юмора или яркого персонажа, который смог бы вытащить историю на новый уровень. Наблюдая за приключениями Минны, мы, скорее всего, с трудом выдавим улыбку или усмешку. И в конечном итоге за красочной оберткой с причудливыми созданиями оказывается пресный рассказ о двух сестрах и их переживаниях.

Мультфильм «Творцы снов» вряд ли поможет взрослому человеку на 80 минут сбежать из реального мира, но он точно справится с этой задачей в отношении более молодой аудитории. Небольшой хронометраж не даст юным зрителям заскучать, а графика, напоминающая работы Disney или DreamWorks, чудодейственным образом создаст ощущение утешительной сказки.