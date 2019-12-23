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До Нового года осталось… До Нового года осталось…
Киноафиша Фильмы До Нового года осталось… Отзывы о фильме «До Нового года осталось…»
До Нового года осталось… 2019 / Россия
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Отзывы о фильме «До Нового года осталось…»

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marina.sharapovaa 23 декабря 2019, 21:23
Зачётный и приятный, добрый фильм! Задумка вроде простая и на поверхности, а раскрыта многогранно и реалистично 👍🙌 главное, ситуации раскрытые в фильме никого не оставят равнодушным, т.к. близки каждому из нас!
23 декабря 2019, 21:23 Ответить
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