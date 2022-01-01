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Агент Лев Агент Лев
Киноафиша Фильмы Агент Лев Отзывы о фильме «Агент Лев»
Lion / Le lion Агент Лев 2020 / Франция
6.1 Оцените
13 голосов
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Отзывы о фильме «Агент Лев»

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Француз в дорогом костюме поднимается на сотый этаж дубайского небоскреба, чтобы поздравить свою подругу с днем рождения. Сентиментально перечислив, сколько еще можно было бы в будущем сделать вместе, Лео (Дэни Бун) намекает собеседнице, что «их заметили». Вскоре вдвоем они участвуют в коллективной потасовке, расправляясь с головорезами с помощью кухонных ножей, стульев и прочих подручных средств. Уложив два десятка наемников, под дружные автоматные очереди пришедших на подмогу…

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