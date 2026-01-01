Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Киноафиша Майкопа
Подборки фильмов в прокате
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июня
10 фильмов
Ужасы перед сном
1 фильм
Российское кино
4 фильма
Самые ожидаемые фильмы
24 фильма
Остросюжетное кино!
8 фильмов
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
14 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
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Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
13 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
6 фильмов
Основано на реальных событиях
3 фильма
Наше кино!
11 фильмов
Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
601
Сумерки. Сага. Затмение
5 ноября 2026
313
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
10 декабря 2026
195
Очень страшное кино 6
11 июня 2026
192
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
11 февраля 2027
177
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Убить Билла: Кровавое дело целиком
8.9
Котята учатся летать
8.8
Проект «Конец света»
8.8
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
8.7
Начало
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG
9.0
Stray Kids: The dominATE Experience
9.0
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
На окна ничего не клею и кондиционер не нужен: подсмотрела идею у южан - дома свежо даже в адскую жару
Советы академика Бехтеревой для тех, кому за 60: какие 7 привычек помогают сохранить ясный ум на долгие годы
В июне лью на всходы моркови этот простой раствор — муха облетает грядку стороной, а урожай бьет рекорды
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О мультивселенных мало что известно: «Бегущий человек» напрямую связан с легендарным «Оно» – так почему в боевике не появился Пеннивайз?
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«Главное, чтобы костюмчик сидел», а тест – проходился: вспомните 5 фильмов СССР по герою в пиджаке
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