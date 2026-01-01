Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «День разоблачения»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Майкоп, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Все фильмы
Фильмы в прокате в Майкопе
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Майкл
Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
8.0
Билеты
Закулисье реальности
Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика
2026, США
7.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия
2026, Россия
7.0
Билеты
Грязные деньги
Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
7.0
Билеты
Кощей. Тайна живой воды
Российский мультфильм для всей семьи о Кощее, который сражается за свое семейное счастье
анимация
2026, Россия
6.0
Билеты
Космическая Машка
11-летняя дочь космонавта вливается в среду сверстников
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Шевели перьями
В мире, где птицы разучились летать, орленок Игги стремится воплотить свою главную мечту
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
7.0
Билеты
Пропасть
Головокружительный российский триллер о любовном треугольнике
триллер
2026, Россия
5.0
Билеты
Момо
Маленькая сиротка с волшебными способностями противостоит похитителям времени
семейный, фэнтези
2025, Германия
6.0
Билеты
Побег из волшебного измерения
Новый мультфильм о бартьях-медвежонках Бриаре и Брамбле
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
6.0
Билеты
Тролли возвращаются!
Датский фэнтезийный мультфильм об озорных троллях, которые попадают в мир людей
анимация, семейный, фэнтези
2026, Дания
7.0
Билеты
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Единая версия знаменитой дилогии Квентина Тарантино с дополнительными анимационными сценами
боевик, криминал, триллер
2006, США
8.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
10 июня
Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
биография
боевик
драма
исторический
комедия
криминал
музыка
приключения
семейный
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
Применить
Все фильмы
Пара капель на ведро воды – и полы не мою целый месяц: грязи не останется даже после детей и животных
«Макфа» и Barilla в черном списке итальянцев: зато эти бренды пасты смело рекомендуют россиянам
«Люди скупают телегами»: узнал у экс-продавщицы «Светофора», что там можно брать без опаски (спойлер: колбасу – нельзя!)
«Нацист!»: в «Кавказской пленнице» Гайдая американцы нашли неожиданного злодея
Лучшая роль в карьере Пускепалиса – «копирка» британского «женского» детектива: до сих пор считается шедевром даже в России
«Главное, чтобы костюмчик сидел», а тест – проходился: вспомните 5 фильмов СССР по герою в пиджаке
У ксеноморфов нет глаз — и это не случайность: в комиксах объясняли, почему они им вовсе не нужны
«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?
Вы узнаете их из тысячи? По губам, по щекам, по волосу – угадайте 6 советских фильмов по кадру с помадой (сложный тест)
«Даже “Поднятие уровня” круче»: по самому переоцененному аниме последних лет сняли фильм, и это «очень жалкое зрелище»
Агент Лэнди знал в лицо мясника из Бей-Харбор: Декстера раскрыли уже во 2 сезоне — пересмотрел спустя годы и нашел 6 «улик»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667