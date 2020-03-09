Наша рецензия

«Очень женские истории» — качественная продюсерская обманка. Наверное, нехорошо начинать рецензии так, но и нехорошо скрывать от наивных нас, зрителей, на что именно нас вызывают в кинозал. Этот фильм на деле оказывается сборником короткометражных лент, которые связаны лишь тем, что рассказывают те самые женские истории «десяти разных героинь большого города, которых объединяет одно — жажда жизни по-настоящему». Подчёркиваю, короткометражек. Не альманах со…