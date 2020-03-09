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Очень женские истории Очень женские истории
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Очень женские истории 2020 / Россия
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Очень женские истории»

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Наша рецензия

«Очень женские истории» — качественная продюсерская обманка. Наверное, нехорошо начинать рецензии так, но и нехорошо скрывать от наивных нас, зрителей, на что именно нас вызывают в кинозал. Этот фильм на деле оказывается сборником короткометражных лент, которые связаны лишь тем, что рассказывают те самые женские истории «десяти разных героинь большого города, которых объединяет одно — жажда жизни по-настоящему». Подчёркиваю, короткометражек. Не альманах со…

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Дмитрий Сергеев 9 марта 2020, 17:11
Оценка
Зачем снимать такие фильмы? это один из худших фильмов, которых доводилось смотреть, ушли через 20 минут после начала. Жалко потраченных денег.
Минкульт на праздниках (мартовских) снова всех обломал - одни русские фильмы "десятого" сорта....
9 марта 2020, 17:11 Ответить
Елена Кондратьева 10 марта 2020, 13:11
Оценка
Вчера посмотрела этот фильм, чувства после просмотра неоднозначные.Сначала показалось что просто ужас какой то,а не фильм. Но придя домой и подумав, поняла что фильм заставляет думать.Я думаю ,что он нужен для молодежи,его надо им показывать.
Просто не нужно думать,что идешь смотреть женскую комедию,это совсем не так.
10 марта 2020, 13:11 Ответить
Idrisova.a.r 18 марта 2020, 23:41
Оценка
Идя на фильм, надеялись посмотреть «романтическую комедию», как и было заявлено в интернете, но по факту увидели самое пессимистичное кино за много лет! Фильм для тех, кто любит во всем видеть плохое и ковыряться в недостатках общества. Не советую, если хотите посмотреть ПРИЯТНОЕ кино. Очень тяжелый набор сцен о негативных событиях.
18 марта 2020, 23:41 Ответить
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