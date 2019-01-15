TheatreHD: Трагедия короля Ричарда Второго, 2018

Помните детскую игру «Царь горы»? Что если взглянуть на пьесу Шекспира о гибели последнего сумасбродного монарха из династии Плантагенетов с этой точки зрения? Чем больше Ричард II облагает налогами подданных, тем больше дворяне и граждане возмущаются своим правителем; а затем и изгнанный Генрих Болингброк возвращается, чтобы захватить трон. Как удержаться на вершине власти, когда весь мир ополчился против тебя? Театр «Алмейда» экспериментирует и, вслед за успешным осовремененным «Гамлетом» с Эндрю Скоттом 2017 года, переносит историю свергнутого в 1399 году монарха в наши дни.