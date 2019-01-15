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TheatreHD: Трагедия короля Ричарда Второго
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Трагедия короля Ричарда Второго
The Tragedy of King Richard the Second

TheatreHD: Трагедия короля Ричарда Второго, 2018

2018 / Великобритания
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Помните детскую игру «Царь горы»? Что если взглянуть на пьесу Шекспира о гибели последнего сумасбродного монарха из династии Плантагенетов с этой точки зрения? Чем больше Ричард II облагает налогами подданных, тем больше дворяне и граждане возмущаются своим правителем; а затем и изгнанный Генрих Болингброк возвращается, чтобы захватить трон. Как удержаться на вершине власти, когда весь мир ополчился против тебя? Театр «Алмейда» экспериментирует и, вслед за успешным осовремененным «Гамлетом» с Эндрю Скоттом 2017 года, переносит историю свергнутого в 1399 году монарха в наши дни.

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 15 января 2019
Возраст 16+
Режиссер
Джо Хилл-Гиббинс
В ролях
Саймон Расселл Бил
Саймон Расселл Бил
Лео Билл
Лео Билл
Мартинс Имхангбе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Трагедия короля Ричарда Второго 2 постера
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