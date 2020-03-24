«Морские паразиты»: Рецензия Киноафиши

Шивон — талантливая студентка, изучающая морских существ. Все свободное время она готова проводить за исследованиями, избегая лишних контактов с людьми. Это не помогает ей избежать учебной практики. Девушка вынуждена отправиться на рыболовецком судне в море — чтобы собственноручно собрать данные для дипломной работы и совершить глубоководное погружение. Безопасность пассажира не входит в планы капитана. Из-за алчности и недальновидности корабль заходит в «запретную зону», чтобы собрать невероятный улов. Вместо этого они находят только проблемы. Теперь команде придется столкнуться с неизвестными морскими обитателями, несущими угрозу для жизни всех членов экипажа. Главной надеждой оказывается студентка — она единственная, кто понимает масштабы угрозы. Вот только окажется ли научный фанатизм спасением экипажа, или же именно он станет причиной гибели всего корабля?

Морские паразиты

«Морские паразиты» — довольно рядовой ужастик. Внутри не зашито смелых идей и невероятных концепций. В очередном столкновении человека с неизведанной природой, перед которой он оказывает бессильным, мало свежести. Как и в крупицах страха, скрывающегося в местной клаустрофобии и осознании неотвратимости. О главном сюжетном повороте вы догадаетесь быстрее талантливой студентки и моряков со стажем. Шанс выжить представится только самым осторожным, что лишний раз доказывает: осмотрительность и дотошность никогда нельзя считать глупостями. Дизайн морских существ тоже сложно записать в плюсы. Они не пугают и не вызывают приливов отвращения. Характеры героев будут слишком узнаваемы и представляют стандартный набор из массовых ужастиков. Казалось бы, перед нами кино для подростков, шумных компаний и изголодавшихся любителей пощекотать нервы на большом экране. Но удивительным образом вспышка современного вируса преображает картину.

Морские паразиты

Почти все происходящее напоминает о сегодняшних проблемах. Местных паразитов очень легко воспринимать как инфекцию. Они проникают в кровеносную систему и пытаются найти выход из организма носителя, не преследуя цели его поскорее убить. Просто так получилось, и никто в этом не виноват. Зараженным может оказаться каждый, и это вынуждает отстраняться друг от друга и сохранять бдительность. Хотя угроза не передается воздушно-капельным путем, неизвестность и бессилие против местных паразитов буквально парализуют. Дальше только радикальные карантинные меры, пугающие намного больше жутких лавкрафтовских тварей. Простая история оказывается иллюстрацией здесь и сейчас, уменьшая мир до размеров рыболовного судна, оказавшегося в агонии.

Неожиданная актуальность заставляет по-другому смотреть на знакомые для жанра вопросы. Оправдана ли возможность спасения нескольких жизней шансом распространения неизвестной заразы среди людей? Стоит ли сломя голову бежать на землю за помощью, и является ли карантин панацеей от возможных опасностей? Что мы можем противопоставить природе? Простые моряки мечтают добраться до суши и доверить другим исправлять их ошибки. Студентка-ученая по-другому воспринимает возможную угрозу для всей популяции, не размышляя обывательскими категориями. Для нее логика и риски перевешивают любые мольбы и обещания ради спасения одной жизни. Глупость и эгоизм оказываются опаснее любых инородных паразитов, ставя под угрозу будущее человечества. Сейчас подобное выглядит одним из самых жутких сюжетов.

Морские паразиты

Воспринимая «Морских паразитов» в отрыве от актуальных проблем, вы рискуете увидеть лишь недочеты и проблемы. Оставляя в стороне избитые характеры героев и примитивный сюжет, перед нами один из самых страшных фильмов последнего времени, пугающий своей неизбежностью и сопричастностью. Здесь не получится вовремя помыть руки, надеть маску, спрятаться дома и найти помощь. Сама проблема вынуждает думать не только о себе и принимать ответственные решения без права на ошибку. «Морские паразиты», кажется, превратился в универсальное кино, которое понравится не только поклонникам хорроров, но и смельчакам, готовым окунуться в пугающую атмосферу, так похожую на сегодняшний день.

Константин Киценюк