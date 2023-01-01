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Скоро в прокате "Молчание ангелов"
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Морские паразиты
Морские паразиты, 2019: актеры и роли
Sea Fever
Морские паразиты
2019 / Ирландия / США / Великобритания
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5.9
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Морские паразиты, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ниса Хардимэн
Neasa Hardiman
В ролях
Конни Нильсен
Connie Nielsen
Дюгрей Скотт
Dougray Scott
Гермиона Корфилд
Hermione Corfield
Джек Хикки
Jack Hickey
Олуэн Фуэре
Olwen Fouéré
Ардалан Эсмаили
Ardalan Esmaili
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