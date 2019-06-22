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Зов волка Зов волка
Киноафиша Фильмы Зов волка Отзывы о фильме «Зов волка»
Le chant du loup / The Wolf's call Зов волка 2019 / Франция
6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Зов волка»

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Наша рецензия

Фильм Абеля Ланзака начинается с эпиграфа из Аристотеля. «Люди бывают трёх типов ― живые, мертвые и те, кто в море». Шантред, без всякого сомнения, принадлежит к третьим. Он служит «золотым ухом» на французской военной субмарине. Так на флоте называют специалистов по сонару. Тех, кто целыми сутками слушает море, пытаясь поймать в эфире малейшие звуки приближения вражеского корабля. У Шантреда уникальный слух, поэтому океан шумит в его голове даже в те редкие часы, когда…

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SKY 22 июня 2019, 23:12
Очень странное кино. Просто сборище киноляпов. После сбитого из базуки вертолета на 5й минуте фильма понимаешь на что пришел.
Кино было бы ок 20 лет назад, но сейчас такое не снимают.
4/10 ээээ
22 июня 2019, 23:12 Ответить
Petr Kochnev 23 июня 2019, 19:11
Оценка
Самое глупое кино, котрое я смотрел в этом году. Временами кажется, что это комедия, но нет же. Нам пытаются показать вполне серьезное кино, пусть и с художественым вымыслом. Не обязательно быть подводником, чтобы понять, что многие ситуации в фильме, просто абсурдны с точки зрения здравого смысла. Апофеозом всего стало спасение главного героя из тонущей подводной лодки, с нескольких сотен метров на задержке дыхания.. В итоге у него просто лопнули барабанные перепонки.. треш))
23 июня 2019, 19:11 Ответить
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