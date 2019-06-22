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Фильм Абеля Ланзака начинается с эпиграфа из Аристотеля. «Люди бывают трёх типов ― живые, мертвые и те, кто в море». Шантред, без всякого сомнения, принадлежит к третьим. Он служит «золотым ухом» на французской военной субмарине. Так на флоте называют специалистов по сонару. Тех, кто целыми сутками слушает море, пытаясь поймать в эфире малейшие звуки приближения вражеского корабля. У Шантреда уникальный слух, поэтому океан шумит в его голове даже в те редкие часы, когда…