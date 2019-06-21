«Зов волка»: Рецензия Киноафиши

Фильм Абеля Ланзака начинается с эпиграфа из Аристотеля. «Люди бывают трёх типов ― живые, мертвые и те, кто в море». Шантред, без всякого сомнения, принадлежит к третьим. Он служит «золотым ухом» на французской военной субмарине. Так на флоте называют специалистов по сонару. Тех, кто целыми сутками слушает море, пытаясь поймать в эфире малейшие звуки приближения вражеского корабля. У Шантреда уникальный слух, поэтому океан шумит в его голове даже в те редкие часы, когда он топчет сушу. Звуки лопастей, крики китов и легендарный «зов волка» ― стон чужого эхолокатора, который пытается нащупать в морских глубинах дыхание твоего корабля. Найти его и уничтожить.

Малейшая ошибка Шантреда может погубить весь экипаж. Особенно если планета стремительно несётся к атомному армагеддону. Российские оккупационные войска уже вступили на территорию Финляндии. Европа ― в шоке, Штаты ― бездействуют. Президент Франции решает принять участие в северном конфликте и вот уже французский подводный флот покидает Брест. Среди отбывших кораблей и атомная субмарина «L'Effroyable» c ядерной боеголовкой на борту.

Истории про дуэли субмарин ― один из самых кинематографичных жанров современного кино. Единство времени и пространства. Гул уставшего металла, который защищает хрупкие людские тела от смертельной бездны. Болезненная теснота, в любой момент перерастающая в острую клаустрофобию. Собственные истории про дуэли подводных стальных гигантов снимали русские и немцы, американцы и японцы, индийцы и корейцы. Французы на этом поприще тоже далеко не новички. Каждый адекватный школьник прекрасно помнит, что такое двадцать тысяч лье под водой. Другое дело, что после смерти капитана Немо бесстрашные галлы, кажется, никогда не выступали на этом поле. Тем любопытнее становится их эпический камбэк.

«Зов волка»

История про оккупацию русскими Финляндии может показаться дерзкой пропагандой, провокацией и клеветой. И здесь нет смысла ломать копья. Под именем режиссера-дебютанта Абеля Ланзака скрывается бывший французский дипломат Антонин Бодри. В прошлом ― советник министра иностранных дел, а также спичрайтер премьер-министра Пятой Республики Доминика Де Вильпена. Творческий псевдоним Бодри давно не является секретом. Именно под именем Ланзака он выпустил сатирический комикс «Набережная Орсе» про будни французского МИДа, по мотивам которого живой классик Бертран Тавернье поставил популярную картину с аналогичным названием. Бодри-дипломат ― главный источник в сценарии всей политической повестки с параноидальными нюансами и привычной демонизацией России, которые так не любят наши падкие до новостей соотечественники.

К счастью, Бодри-режиссеру есть что предложить и помимо этого. Кто-то из зрителей удачно назвал его дебют «удачным гибридом Тома Клэнси и Николаса Спаркса». От первого в фильме ― модная политическая страшилка и громкое бряцание мальчуковыми игрушками, от второго ― лирическое название и сентиментальность женского романа. Крики китов, шум лопастей и бесконечный саундтрек культовой американской команды Tomandandy, которую помнит каждый фанат франшизы «Обитель зла». Новый саундтрек Хаджу и Милбёрна, как безупречная лакмусовая бумага, c точностью определяет ― живой ты, мертвый или же вместе с нами ― фанат китов и фильмов про субмарины.

Феликс Зилич