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Проклятие крови Проклятие крови
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Blood Craft

Проклятие крови, 2019

2019 / США
3.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сестер Грейс и Серену воспитывал жестокий отец-садист. Они выросли без матери, и все, что помнят о детстве – это постоянные нападки и издевательства. Девушки повзрослели, и их отец умер. Но воспоминания о его жестокости не дают им жить спокойно. Они возвращаются в дом детства, чтобы вызвать дух покойного отца. Девушки больше не хотят быть жертвами, и намерены отомстить.

  • В течение всей картины ни разу не упоминается имя отца Грейс и Серены. А в титрах исполнитель его роли обозначен, как «министр Холл».
  • Джеймс Каллен Брэссак выступил не только в качестве режиссера, но и в качестве сценариста и продюсера. Кроме того, он появился в эпизодической роли. В одной из начальных сцен исполнительница роли Грейс дает мелочь бомжу до того, как сесть в автомобиль. Его роль и исполнил Брэссак.
  • На протяжении всей ленты создатели неоднократно намекают на то, чем может завершиться фильм. Главный спойлер – это колдовские грибы, механизм работы которых не объясняется.
  • Критики обвинили фильм в том, что в нем слишком много сюжетных и логических нестыковок. Например, нигде так и не объясняется, что собой представляет маленькая деревянная шкатулка, которую ищет шериф Уотерс.

Две сестры, страдавшие в детстве от жестокого обращения своего садиста-отца, решают после его смерти прибегнуть к колдовству, для того чтобы вызвать его дух и отомстить.

3.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 9 апреля 2019
Премьера в мире 9 апреля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Джеймс Каллен Брэссак
Джеймс Каллен Брэссак
В ролях
Оджи Дьюк
Майкл Уэлш
Майкл Уэлш
Дейв Шеридан
Марк Ролстон
Доминик Суэйн
Доминик Суэйн
Все актеры и съемочная группа
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Проклятие крови
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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