Проклятие крови, 2019

Сестер Грейс и Серену воспитывал жестокий отец-садист. Они выросли без матери, и все, что помнят о детстве – это постоянные нападки и издевательства. Девушки повзрослели, и их отец умер. Но воспоминания о его жестокости не дают им жить спокойно. Они возвращаются в дом детства, чтобы вызвать дух покойного отца. Девушки больше не хотят быть жертвами, и намерены отомстить.