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Джеймс Каллен Брэссак
Джеймс Каллен Брэссак
James Cullen Bressack
О персоне
Фильмография
Джеймс Каллен Брэссак
James Cullen Bressack
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Дата рождения
29 февраля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Джеймса Каллена Брэссака
Родился 29 февраля 1992 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Джеймса Каллена Брэссака
Взрывная игра
триллер, боевик
2022, США
4.0
Выжить в игре
боевик, триллер
2021, США
4.0
Крепость
боевик
2021, США
3.0
Вне закона
боевик, криминал
2019, США
4.0
Проклятие крови
ужасы
2019, США
3.0
Дом моих кошмаров
ужасы
2017, США
5.0
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