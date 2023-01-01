Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Монстр и маги синих морей"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Проклятие крови
Кадры из фильма «Проклятие крови»
Blood Craft
Проклятие крови
2019 / США
Смотреть трейлер
3.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.3
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Кадры из фильма «Проклятие крови»
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер
Звук свободы
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Отзывы
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Пернатый патруль
Отзывы
2023, Китай, анимация
Related video
О звездном прошлом пришлось забыть: что стряслось с Сан Санычем из «Школы ремонта»
Маленькая девочка со взрослыми привычками: ахнете, как выглядит дочь Малахова
Убогая избушка, козы и бардак: как живет главная отшельница России Агафья Лыкова
Выбор неожиданный: Михалков назвал любимый фильм, и он снят не в России
Седина и морщины: время не пощадило сексуальную злодейку из фильма со Шварценеггером
Верные на все сто: имена женщин, которые не изменяют мужу даже под пыткой
Копия Василия: Надюха из фильма «Любовь и голуби» всю жизнь любила этого красавца
Михалкову и Кончаловскому точно стыдно: этот проект признали худшим в России
Из любимой всеми Миледи в улыбчивую бабушку: как сейчас живет тяжелобольная Терехова (откровение дочери)
Самый красивый фигурист вышел с маленькой дочкой на лед: милее обнимашек вы еще не видели
Тест: в каком жанре сняли бы фильм про вашу пару?
Простая девушка из народа: Петров шокировал людей свадебными фото
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить