Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Курорт Курорт
Киноафиша Фильмы Курорт
The Resort

Курорт, 2021

2021 / США
4.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
Написать отзыв
Хоррор о паранормальных явлениях на заброшенном острове
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 17
Не пойду 7
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Курорт»

Кинофильм выдержан в жанре, переживающем очередной пик популярности. Ужасы перестали ассоциироваться с чем-то постыдным и предлагают массу свежих идей. И «Курорт» не является исключением из правил.

«Курорт» — классический образец хоррора в замкнутом пространстве, но лишенный жанровых клише. Интригующая детективная завязка в лучших традициях романов Агаты Кристи плавно перетекает в историю дома с привидениями, которая не только напугает, но и поднимет настроение благодаря черному юмору.

В фильме использованы качественные практические эффекты с минимумом компьютерной графики, что для современного американского кино большая редкость. Кровавые сцены порадуют всех тех, кто соскучился по хитам эпохи видеосалонов.

Кинокартина Тейлора Чиена позволит на полтора часа отвлечься от повседневных проблем и погрузиться в атмосферу непрерывной летней вечеринки, разворачивающейся на фоне поражающих своей красотой пейзажей Гавайских островов. Все съемки проходили на натуре без использования декораций.

В «Курорте» полно отсылок, которые придутся по душе истинным знатокам ужастиков, а кадр переполнен новыми лицами, еще не успевшими приестся публике.

Продюсером этого малобюджетного фильма является популярный хип-хоп исполнитель Quavo, выступающий в составе группы Migos. Синглы с его участием неоднократно входили в десятку Billboard Hot 100. «Курорт» — первый опыт работы музыканта в киноиндустрии.

Режиссером и автором оригинального сценария выступил Тейлор Чиен. В 2011 году он совместно с Хантером Дж. Уильямсом снял боевик Cornered, а затем выпустил короткометражный хоррор Miami Vice Los Angeles. Таким образом, «Курорт» — его полнометражный дебют как единоличного постановщика.

Каст состоит преимущественно из актеров с телевидения, специализирующихся на ролях второго плана. Бьянку Хаазе, сыгравшую Лекс, можно было увидеть в ситкомах «Как я встретил вашу маму» и «Мелисса и Джоуи», Брока О’Херна — в «Эйфории», Ромуальдо Кастильо — в «Частном детективе Магнуме», а Майкла Влэмиса — в «Новенькой».

Дейв Шеридан, исполнивший роль полицейского, наиболее известен по комедийному образу оперуполномоченного Дуфи из хоррор-пародии «Очень страшное кино».

Съемки проходили на территории реально существующего курорта для богатых туристов, расположенного на Гавайских островах. Комплекс продолжает функционировать и доступен для посещения.

Лекс занимается изучением паранормальных явлений и в качестве подарка на день рождения получает поездку на заброшенный островной курорт, который, как считается, населён злобными призраками. В компании друзей девушка отправляется на остров, и, хотя, не все участники этой вылазки верят в существование потустороннего, скоро им предстоит убедиться в своей неправоте.

4.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 7 октября 2021
Премьера онлайн 30 апреля 2021
Премьера в мире 30 апреля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Тейлор Чиен
Тейлор Чиен
В ролях
Бьянка Хаазе
Бьянка Хаазе
Майкл Влэмис
Майкл Влэмис
Брок О’Херн
Брок О’Херн
Дейв Шеридан
Мишель Рэндольф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Курорт 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Лекс, Крис, Сэм и Бри — друзья, подтянутые красавцы и красавицы, хоть сейчас в Инстаграм. Индивидуальных черт у них немного, разве что вот Лекс увлекается паранормальными явлениями и хочет написать о них книгу. Поэтому остальные трое на ее день рождения придумали подарок – поездку на Гавайи в заброшенный отель с дурной репутацией. Говорят, жильцы встречали там ужасного призрака – Полулицую девушку. Путешествие в живописный уголок начинается весело, но надо ли говорить, что…
Читать
Annetblack14 22 октября 2021, 17:38
Фильм супер но ощущение, что оборвали на полуслове - можно было развить сценарий. Сценарист явно вдохновлялся 'Запретной зоной' но там все кончается… Читать дальше…
kragina98 10 октября 2021, 14:28
Отвратительный фильм. Жаль потраченных денег. Смысла нет абсолютно.
Отзывы Написать
17 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Приготовьтесь, будет страшно: 7 главных хоррор-премьер, которые нужно посмотреть в этом году Хэллоуинская пора! Очей очарованье!
Написать
29 сентября 2021 17:40
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Приложение киноафиши