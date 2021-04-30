Курорт, 2021

5 причин посмотреть фильм «Курорт»

Кинофильм выдержан в жанре, переживающем очередной пик популярности. Ужасы перестали ассоциироваться с чем-то постыдным и предлагают массу свежих идей. И «Курорт» не является исключением из правил.

«Курорт» — классический образец хоррора в замкнутом пространстве, но лишенный жанровых клише. Интригующая детективная завязка в лучших традициях романов Агаты Кристи плавно перетекает в историю дома с привидениями, которая не только напугает, но и поднимет настроение благодаря черному юмору.

В фильме использованы качественные практические эффекты с минимумом компьютерной графики, что для современного американского кино большая редкость. Кровавые сцены порадуют всех тех, кто соскучился по хитам эпохи видеосалонов.

Кинокартина Тейлора Чиена позволит на полтора часа отвлечься от повседневных проблем и погрузиться в атмосферу непрерывной летней вечеринки, разворачивающейся на фоне поражающих своей красотой пейзажей Гавайских островов. Все съемки проходили на натуре без использования декораций.

В «Курорте» полно отсылок, которые придутся по душе истинным знатокам ужастиков, а кадр переполнен новыми лицами, еще не успевшими приестся публике.