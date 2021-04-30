Курорт, 2021

5 причин посмотреть фильм «Курорт»
Кинофильм выдержан в жанре, переживающем очередной пик популярности. Ужасы перестали ассоциироваться с чем-то постыдным и предлагают массу свежих идей. И «Курорт» не является исключением из правил.
«Курорт» — классический образец хоррора в замкнутом пространстве, но лишенный жанровых клише. Интригующая детективная завязка в лучших традициях романов Агаты Кристи плавно перетекает в историю дома с привидениями, которая не только напугает, но и поднимет настроение благодаря черному юмору.
В фильме использованы качественные практические эффекты с минимумом компьютерной графики, что для современного американского кино большая редкость. Кровавые сцены порадуют всех тех, кто соскучился по хитам эпохи видеосалонов.
Кинокартина Тейлора Чиена позволит на полтора часа отвлечься от повседневных проблем и погрузиться в атмосферу непрерывной летней вечеринки, разворачивающейся на фоне поражающих своей красотой пейзажей Гавайских островов. Все съемки проходили на натуре без использования декораций.
В «Курорте» полно отсылок, которые придутся по душе истинным знатокам ужастиков, а кадр переполнен новыми лицами, еще не успевшими приестся публике.
Продюсером этого малобюджетного фильма является популярный хип-хоп исполнитель Quavo, выступающий в составе группы Migos. Синглы с его участием неоднократно входили в десятку Billboard Hot 100. «Курорт» — первый опыт работы музыканта в киноиндустрии.
Режиссером и автором оригинального сценария выступил Тейлор Чиен. В 2011 году он совместно с Хантером Дж. Уильямсом снял боевик Cornered, а затем выпустил короткометражный хоррор Miami Vice Los Angeles. Таким образом, «Курорт» — его полнометражный дебют как единоличного постановщика.
Каст состоит преимущественно из актеров с телевидения, специализирующихся на ролях второго плана. Бьянку Хаазе, сыгравшую Лекс, можно было увидеть в ситкомах «Как я встретил вашу маму» и «Мелисса и Джоуи», Брока О’Херна — в «Эйфории», Ромуальдо Кастильо — в «Частном детективе Магнуме», а Майкла Влэмиса — в «Новенькой».
Дейв Шеридан, исполнивший роль полицейского, наиболее известен по комедийному образу оперуполномоченного Дуфи из хоррор-пародии «Очень страшное кино».
Съемки проходили на территории реально существующего курорта для богатых туристов, расположенного на Гавайских островах. Комплекс продолжает функционировать и доступен для посещения.
Лекс занимается изучением паранормальных явлений и в качестве подарка на день рождения получает поездку на заброшенный островной курорт, который, как считается, населён злобными призраками. В компании друзей девушка отправляется на остров, и, хотя, не все участники этой вылазки верят в существование потустороннего, скоро им предстоит убедиться в своей неправоте.