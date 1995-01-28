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Лукас Йонеско
Лукас Йонеско
Lukas Ionesco
О персоне
Фильмография
Лукас Йонеско
Lukas Ionesco
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Дата рождения
28 января 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Лукаса Йонеско
Родился 28 января 1995 года. Франция.
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Фильмография Лукаса Йонеско
Золотая молодежь
драма
2019, Франция / Бельгия
5.0
Jessica Forever
драма, фэнтези
2018, Франция
4.0
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