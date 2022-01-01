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Ева Йонеско
Ева Йонеско
Eva Ionesco
О персоне
Фильмография
Ева Йонеско
Eva Ionesco
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Дата рождения
18 июля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Евы Йонеско
Родилась 18 июля 1965 года. Париж, Франция.
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Фильмография Евы Йонеско
Золотая молодежь
драма
2019, Франция / Бельгия
5.0
Моя маленькая принцесса
драма
2011, Франция
7.0
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