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Манал Исса
Манал Исса Manal Issa
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Манал Исса

Manal Issa

Дата рождения
9 марта 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Манал Иссы

Родилась 9 марта 1992 года. Франция. 

Популярные фильмы

Найти и полюбить 6.6
Найти и полюбить (2020)
Ноктюрама 6.4
Ноктюрама (2016)
Фолия 5.9
Фолия (2023)

Фильмография Манал Иссы

Черный ящик 5.6
Черный ящик Black Box
драма 2023, Бельгия / Германия
Фолия 5.9
Фолия Follia
драма 2023, Китай / Франция / Гонконг / Италия
Смотреть трейлер
Гнев 5.8
Гнев The Anger
драма 2021, Германия / Ливан / Россия
Смотреть трейлер
Найти и полюбить 6.6
Найти и полюбить The Bra
драма, комедия 2020, Азербайджан / Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Золотая молодежь 4.9
Золотая молодежь Une jeunesse dorée
драма 2019, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер Рецензия
Ноктюрама 6.4
Ноктюрама Nocturama
триллер 2016, Франция / Германия / Бельгия
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