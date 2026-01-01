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Манал Исса
Manal Issa
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Персоны
Манал Исса
Манал Исса
Manal Issa
Дата рождения
9 марта 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Манал Иссы
Родилась 9 марта 1992 года. Франция.
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Популярные фильмы
6.6
Найти и полюбить
(2020)
6.4
Ноктюрама
(2016)
5.9
Фолия
(2023)
Фильмография Манал Иссы
5.6
Черный ящик
Black Box
драма
2023, Бельгия / Германия
5.9
Фолия
Follia
драма
2023, Китай / Франция / Гонконг / Италия
Смотреть трейлер
5.8
Гнев
The Anger
драма
2021, Германия / Ливан / Россия
Смотреть трейлер
6.6
Найти и полюбить
The Bra
драма, комедия
2020, Азербайджан / Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
4.9
Золотая молодежь
Une jeunesse dorée
драма
2019, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.4
Ноктюрама
Nocturama
триллер
2016, Франция / Германия / Бельгия
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