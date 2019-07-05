«Ибица»: Рецензия Киноафиши

Среди легкого развлекательного жанра часто встречаются фильмы без претензии на высокое. Именно в этом понимании собственной простоты и есть их главное очарование. Главный герой Филипп мечтает поближе познакомиться с детьми своей новой возлюбленной и отправиться вместе в отпуск. Ее сын в качестве подарка к успешной сдаче экзамена получает возможность выбрать место отдыха, и предпочтение отдается Ибице. Филиппу приходится изрядно помучиться, прежде чем согласиться на такое путешествие, ведь он не переносит громкие тусовки, за что незаслуженно получает от детей звание «старпера» и «зануды». Однако это не останавливает его на пути к желанию подружиться с подростками. Номинант французского «Оскара» (премии «Сезар»), очаровательный Кристиан Клавье, кажется, играет в «Ибице» собирательный образ типичного француза старшего поколения ― седина уже появилась в его волосах, но он по-прежнему носит элегантные рубашки, галантен с женщинами, остроумен в разговорах и предпочитает сражаться за даму, не выходя за рамки словесных баталий. Музыка в его понимании как вино, хорошеющее с годами, так что в плейлисте ― легендарные рок и рок-н-ролл хиты. Судя по этому описанию, можно сказать, что речь идет не о национальных особенностях характера. Однако соответствующая сказанному внешность дает этому варианту право на существование. Появление Филиппа в жизни семьи Кэрол (в русском дубляже это имя почему-то звучит как Король) меняет их привычное представление о настоящем мужчине и вообще в каком-то смысле открывает глаза на мир заново.

«Ибица»

Однако, несмотря на масштаб курортного мира, камера здесь занимается больше вопросами интимными, сосредоточиваясь на лицах главных героев и их реакциях при взаимодействии друг с другом. Сама Ибица показана очень поверхностно (хотя, может быть, она таковой и является) ― дамы в бикини, наркотики и бесконечное веселье, то есть то, что схвачено по первым ассоциациям и станет узнаваемым для зрителя. В «Ибице» есть милые моменты, когда улыбка непроизвольно появляется на твоем лице. Зритель очаровывается прекрасными отношениями главных героев и болеет за Филиппа, отчаянно пытающегося завоевать внимание подростков. Все же приятно наблюдать за тем, как в эпицентре абсолютного разврата скрепляются отношения двух взрослых людей. И если после просмотра картины вы испытаете воодушевляющие чувства, захотите тряхнуть стариной, если вы уже не слишком молоды или просто вспомните о том, что жизнь очень коротка, значит, все не зря. И тогда уже неважно, где вы будете это делать, главное ― успеть оторваться по полной.

Варвара Цыпина