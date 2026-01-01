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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Оксана Орлан
Oksana Orlan
Киноафиша
Персоны
Оксана Орлан
Оксана Орлан
Oksana Orlan
Дата рождения
1 ноября 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Герой боевиков
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
5.8
Доминик
(2024)
5.3
Русская невеста
(2019)
Фильмография Оксаны Орлан
5.8
Доминик
Dominique
боевик, триллер
2024, Колумбия / США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.3
Русская невеста
The Russian Bride
ужасы, триллер
2019, США
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