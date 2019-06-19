«Русская невеста»: Рецензия Киноафиши

Nina (хорошо, что не Natasha), самая обычная русская devoushka живёт в обычном русском городке Livny с дочерью. Её муж не живёт с ними, он предпочитает напиваться vodka, а когда напьётся и подерётся – приходить к порогу дома Nina и кричать ей: «Nina, пусти меня, я хочу увидеть свою дочь, я принёс ей boubliki». Несмотря на то, что Nina живёт в гетто, у неё очень качественная подъездная дверь из пуленепробиваемого стекла, поэтому мужа она в дом не пускает, а сама зависает на ресурсе, где богатые иностранцы ищут себе russkaya nevesta. Там она знакомится с Карлом – американским миллионером, который оказался покорён Nina’s глубиной глаз, добротой и отсутствием формулировки «Ищу щедрого» в профиле. Карл не приезжает, а зовёт девушку с дочкой сразу к нему, в America. В большой стрёмный готический особняк, где однозначно не может произойти ничего плохого.

«Русская невеста» – один из самых странных фильмов, сейчас крутящихся в прокате. Экспорт русских невест заграницу – тема довольно интересная, развивая её, можно снять и остросоциальную картину, и крепкий триллер, и мелодраму, и много ещё чего. Создатели «Русской невесты» же создали какого-то странного жанрового Франкенштейна, который, впрочем, относительно занятен.

С начала фильма режиссёр Майкл С. Ойеда активно пользуется тропами мистического хоррора: история про трагическую смерть ребёнка, особняк с винтовыми лестницами, прислужник без языка, ужины за длииииным таким столом. Так и ждёшь, что подозрительный миллионер спит на люстре, сложив на груди гладкие кожистые крылья. Главная же героиня в исполнении Оксаны Орлан при разном свете похожа то на Наоми Уоттс, то на Николь Кидман, что одновременно можно засчитать и как отсылку к «Звонку», и к «Другим».

«Русская невеста»

Увлеченный визуальной эффектностью режиссёр часто забывает о логичности причинно-следственных связей, например, курьёзно выглядит американское происхождение Карла – почему бы при всём готическом колорите не сделать героя, например, немцем? Из американского в антураже фильма, пожалуй, только жетоны полицейских, всё остальное, и особенно – особняк, где происходит действие, ассоциируется скорее со старой Европой.

Что, европейцы не ищут русских невест на подобных сайтах? Объяснения у этого два: первое – фильм всё-таки американский, второе – это единственный способ хоть как-то сюжетно мотивировать то, что Карл не приехал сначала в Россию – мол, боится летать. Также фильм не обошёлся без курьёзов, заметных только отечественному зрителю, начиная с упомянутых выше luxury-подъездов в гетто, заканчивая тем, что Нина с дочерью на русский переходят только когда говорят о чём-то очень зловещем и тайном.

При всей расхлябанности, фильм вроде как нагнетает саспенс, правда не столько за счёт того, что выбранные режиссёром приёмы работают, а скорее за счёт обычного человеческого любопытства – просто хочется уже понять, наконец, к чему всё это.

Довольно умиротворённый ход фильма вдруг делает резкий крен в последние двадцать минут. Этот достаточно неказистый, но смотрибельный триллер вдруг превращается в кровавый слэшер, смесь «Адреналина» и «Техасской резни бензопилой». И здесь кураж постановщика разворачивается вовсю. Под глубокомысленную музыку (вариации Джона Мёрфи на самого себя из «Пекла» и «28 дней спустя») начинается кровавая резня в стиле самых искренних фильмов категории «Б». И тут понимаешь, что все эти готические кокетства были ни к чему, и самое простое решение проблемы – намотать на израненную руку шиферных гвоздей и пойти крошить плохих парней. Единственное, что омрачает эту прекрасную четвёртую четверть фильма – первые три.

Петр Волошин