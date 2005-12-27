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Кристина Пименова
Кристина Пименова
Kristina Pimenova
О персоне
Фильмография
Кристина Пименова
Kristina Pimenova
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Дата рождения
27 декабря 2005
Возраст
16 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Кристины Пименовой
Родилась 27 декабря 2005 года. Москва, Россия.
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Фильмография Кристины Пименовой
Русская невеста
ужасы, триллер
2019, США
5.0
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