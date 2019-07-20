Отдай свою душу, 2019

В поисках покоя старый Лазарус, обремененный чувством вины за трагедию, случившуюся с его дочерью, вынужден постоянно утолять голод ненасытного демона, которого он повсюду носит с собой.
В своем первом полнометражном фильме режиссер и по совместительству сценарист «Отдай свою душу», Харольд Хёльшер, обращается к фольклору африканских народов и через их призму рассматривает темы смерти и перерождения. Не только благодаря легендам местных племен, но и съемочным локациям фильм вышел довольно аутентичным. Фоном для него стали Восточно-Капская провинция и густые леса близь небольшого курортного города Найсна.
После банкротства Уильям Зиль (Гарт Брейтенбах) вместе с женой Сарой (Инге Бекманн) и приемной дочерью Мэри (Кейта Луна) вынужден переехать на старую ферму, доставшуюся ему в наследство от отца. Когда поздно вечером Сара и Уильям ловят на своем участке подозрительного старика по имени Лазарус (Чамано Себе), он заверяет их, что работал у отца Уильяма и скрасил его одиночество перед смертью. Уильям позволяет ему жить в обветшалом сарае на его территории. Хотя сам он снедаем гибелью жены и дочери, Лазарус вскоре устанавливает практически отцовскую связь с малышкой Мэри. Несмотря на свое душевное одиночество, старик никогда не бывает один и повсюду носит с собой сумку, в которой держит нечто ужасное.
В начале фильма сообщается, что действие происходит в 1977 году. Однако машина в фильме – Mercedes W123 – была запущена в производство только в 1983 году.
В переводе с африкаанса название фермы можно перевести как «Рай на Земле».
Премьера фильма состоялась в рамках международного кинофестиваля Fantasia в 2019 году в Монреале.
Особняк, в котором происходит действие фильма, был построен в 1846 году.
По сюжету фильма Лазарус принадлежит к африканскому племени Венда. Корнями Чамано Себе, исполнивший его роль, так же восходит к этому народу.
Колыбельную, которую исполняет Лазарус, сочинил актер Чамано Себе во время съемок.
По словам режиссера Харольда Хёльшера, легенда, использованная в фильме, частично заимствована из фольклора зулусов.
Актеры Гарт Брейтенбах и Чамано Себе оба снимались в сериале «Черные паруса». Именно Брейтенбах рассказал режиссеру Харольду Хёльшеру о Себе, после чего тот захотел пригласить его в свой фильм.
Согласно первоначальной версии сценария, Лазарус должен был принадлежать к племени Коса, однако по инициативе актера Чамано Себе его происхождение было изменено. Себе переживал, что его акцент выдаст его истинное происхождение, и потому настоял на изменениях ради аутентичности звучания языка.
Идея для сценария пришла Харольду Хёльшеру после того, как, еще учась в школе, его друг погиб в автомобильной аварии. Его заинтересовала альтернативная западной точка зрения о том, что становится с душой после смерти. Тогда он обратился к фольклору африканских племен, согласно которому душа, носитель которой погиб далеко от дома, может «заблудиться».
Потерявшая родителей Мэри переезжает на старую ферму вместе с дядей и тетей. Она узнает, что, по местной легенде, это место обладает древней силой, и люди здесь могут общаться с мертвыми. Но она не знает, что в обмен за мертвых, которых просят вернуть, дьявол забирает живые души. И если это случится, откроется портал в ад.