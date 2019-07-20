Отдай свою душу, 2019

В начале фильма сообщается, что действие происходит в 1977 году. Однако машина в фильме – Mercedes W123 – была запущена в производство только в 1983 году.

В переводе с африкаанса название фермы можно перевести как «Рай на Земле».

Премьера фильма состоялась в рамках международного кинофестиваля Fantasia в 2019 году в Монреале.

Особняк, в котором происходит действие фильма, был построен в 1846 году.

По сюжету фильма Лазарус принадлежит к африканскому племени Венда. Корнями Чамано Себе, исполнивший его роль, так же восходит к этому народу.

Колыбельную, которую исполняет Лазарус, сочинил актер Чамано Себе во время съемок.

По словам режиссера Харольда Хёльшера, легенда, использованная в фильме, частично заимствована из фольклора зулусов.

Актеры Гарт Брейтенбах и Чамано Себе оба снимались в сериале «Черные паруса». Именно Брейтенбах рассказал режиссеру Харольду Хёльшеру о Себе, после чего тот захотел пригласить его в свой фильм.

Согласно первоначальной версии сценария, Лазарус должен был принадлежать к племени Коса, однако по инициативе актера Чамано Себе его происхождение было изменено. Себе переживал, что его акцент выдаст его истинное происхождение, и потому настоял на изменениях ради аутентичности звучания языка.

Идея для сценария пришла Харольду Хёльшеру после того, как, еще учась в школе, его друг погиб в автомобильной аварии. Его заинтересовала альтернативная западной точка зрения о том, что становится с душой после смерти. Тогда он обратился к фольклору африканских племен, согласно которому душа, носитель которой погиб далеко от дома, может «заблудиться».