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Отдай свою душу Отдай свою душу
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Отдай свою душу, 2019

2019 / ЮАР
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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В поисках покоя старый Лазарус, обремененный чувством вины за трагедию, случившуюся с его дочерью, вынужден постоянно утолять голод ненасытного демона, которого он повсюду носит с собой.

В своем первом полнометражном фильме режиссер и по совместительству сценарист «Отдай свою душу», Харольд Хёльшер, обращается к фольклору африканских народов и через их призму рассматривает темы смерти и перерождения. Не только благодаря легендам местных племен, но и съемочным локациям фильм вышел довольно аутентичным. Фоном для него стали Восточно-Капская провинция и густые леса близь небольшого курортного города Найсна.

После банкротства Уильям Зиль (Гарт Брейтенбах) вместе с женой Сарой (Инге Бекманн) и приемной дочерью Мэри (Кейта Луна) вынужден переехать на старую ферму, доставшуюся ему в наследство от отца. Когда поздно вечером Сара и Уильям ловят на своем участке подозрительного старика по имени Лазарус (Чамано Себе), он заверяет их, что работал у отца Уильяма и скрасил его одиночество перед смертью. Уильям позволяет ему жить в обветшалом сарае на его территории. Хотя сам он снедаем гибелью жены и дочери, Лазарус вскоре устанавливает практически отцовскую связь с малышкой Мэри. Несмотря на свое душевное одиночество, старик никогда не бывает один и повсюду носит с собой сумку, в которой держит нечто ужасное.

В начале фильма сообщается, что действие происходит в 1977 году. Однако машина в фильме – Mercedes W123 – была запущена в производство только в 1983 году.

В переводе с африкаанса название фермы можно перевести как «Рай на Земле».

Премьера фильма состоялась в рамках международного кинофестиваля Fantasia в 2019 году в Монреале.

Особняк, в котором происходит действие фильма, был построен в 1846 году.

По сюжету фильма Лазарус принадлежит к африканскому племени Венда. Корнями Чамано Себе, исполнивший его роль, так же восходит к этому народу.

Колыбельную, которую исполняет Лазарус, сочинил актер Чамано Себе во время съемок.

По словам режиссера Харольда Хёльшера, легенда, использованная в фильме, частично заимствована из фольклора зулусов.

Актеры Гарт Брейтенбах и Чамано Себе оба снимались в сериале «Черные паруса». Именно Брейтенбах рассказал режиссеру Харольду Хёльшеру о Себе, после чего тот захотел пригласить его в свой фильм.

Согласно первоначальной версии сценария, Лазарус должен был принадлежать к племени Коса, однако по инициативе актера Чамано Себе его происхождение было изменено. Себе переживал, что его акцент выдаст его истинное происхождение, и потому настоял на изменениях ради аутентичности звучания языка.

Идея для сценария пришла Харольду Хёльшеру после того, как, еще учась в школе, его друг погиб в автомобильной аварии. Его заинтересовала альтернативная западной точка зрения о том, что становится с душой после смерти. Тогда он обратился к фольклору африканских племен, согласно которому душа, носитель которой погиб далеко от дома, может «заблудиться».

Потерявшая родителей Мэри переезжает на старую ферму вместе с дядей и тетей. Она узнает, что, по местной легенде, это место обладает древней силой, и люди здесь могут общаться с мертвыми. Но она не знает, что в обмен за мертвых, которых просят вернуть, дьявол забирает живые души. И если это случится, откроется портал в ад.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 26 марта 2020
Премьера онлайн 12 июня 2020
Премьера в мире 20 июля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Харольд Хёльшер
Харольд Хёльшер
В ролях
Инге Бекманн
Инге Бекманн
Кейта Луна
Кейта Луна
Гарт Брейтенбах
Гарт Брейтенбах
Крис Эйприл
Крис Эйприл
Все актеры и съемочная группа
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К старцу, находящемуся на смертном одре, приходит незнакомец. Он ставит на пол кожаный мешок, который как по команде начинает шевелиться, и из него выглядывает голова темнокожего ребенка. Изо рта пожилого мужчины, заглушая его крик, начинают вылезать насекомые. Самого себя мужчина называет «блуждающим путником», которого невозможно обмануть.  1977 год. Маленькая Мэри недавно потеряла родителей и переезжает с дядей и тетей на далекую ферму, окруженную лесом. В доме сразу…
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Кадры из фильма Все кадры
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