Тель-Авив в огне, 2018

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о выходе в прокат 6.8 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2018 Премьера в мире 10 мая 2018 Режиссер Самех Зоаби В ролях Каис Насеф Лубна Азабаль Янив Битон Все актеры и съемочная группа 2 постера

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