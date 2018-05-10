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Тель-Авив в огне
Киноафиша Фильмы Тель-Авив в огне
Tel Aviv on Fire / Liepsnojantis Tel Avivas

Тель-Авив в огне, 2018

2018 / Израиль / Люксембург / Франция / Бельгия
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 10 мая 2018
Режиссер
Самех Зоаби
В ролях
Каис Насеф
Лубна Азабаль
Лубна Азабаль
Янив Битон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тель-Авив в огне 2 постера
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