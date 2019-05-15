Молодой Амин крадет крупную сумму денег и убегает в холмы. Перед тем как быть арестованным, он закапывает деньги и маскирует их под скромную гробницу. Десять лет спустя он освобожден из тюрьмы и отправляется на поиски своих денег. Тем временем на месте, где он похоронил свой тайник, была построена святыня, чтобы почтить святого, который жил в этом регионе и чья могила не была обнаружена до 10 лет назад. Его имя потеряно; он известен как «неизвестный святой». Вниз по склону от храма новая деревня существует в основном в результате экономической деятельности, вызванной паломниками, которые приезжают со всей страны и даже из-за рубежа. Амин оседает в новой деревне и отчаянно пытается вернуть свои деньги.