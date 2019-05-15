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Постер фильма Неизвестный святой
6.4
Киноафиша Фильмы Неизвестный святой
6.4

Неизвестный святой

, 2019
The Unknown Saint
Марокко, Франция, Катар / комедия / 18+
Постер фильма Неизвестный святой
6.4

О фильме

Молодой Амин крадет крупную сумму денег и убегает в холмы. Перед тем как быть арестованным, он закапывает деньги и маскирует их под скромную гробницу. Десять лет спустя он освобожден из тюрьмы и отправляется на поиски своих денег. Тем временем на месте, где он похоронил свой тайник, была построена святыня, чтобы почтить святого, который жил в этом регионе и чья могила не была обнаружена до 10 лет назад. Его имя потеряно; он известен как «неизвестный святой». Вниз по склону от храма новая деревня существует в основном в результате экономической деятельности, вызванной паломниками, которые приезжают со всей страны и даже из-за рубежа. Амин оседает в новой деревне и отчаянно пытается вернуть свои деньги.

В ролях

Юн Буаб
Юн Буаб
The thief
Салах Бен Салах
The Brain
Бушаиб Эссамак
Hassan
Mohammed Nouaimane
Brahim
Анас Эльбаз
The doctor
Хассан Бен Бадида
The nurse
Абдельгани Китаб
The guard
Ахмед Ярзиз
The hairdresser
Рашид Эль Адуани
Le pèlerin
Mohamed El Moutamassik
Le réceptionniste
Режиссер Ала Эддин Алжем
Сценарист Ала Эддин Алжем
Композитор Амин Бухафа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Марокко / Франция / Катар
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 15 июля 2021
Премьера в мире 15 мая 2019
Дата выхода
29 октября 2020 Греция
7 февраля 2020 Литва N-13
1 января 2020 Франция
Сборы в мире $107 234
Производство Le Moindre Geste, Le Moindre Geste, Altamar Films
Другие названия
Le Miracle du Saint Inconnu, The Unknown Saint, Cud nieznanego świętego, Meçhul Aziz, Tundmatu pühak, Το θαύμα του Άγνωστου Αγίου, Неизвестный святой, 더 언노운 세인트

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Коэны в пустыне: «Неизвестный святой» Ала Эддина Алжема
16 мая 2019 10:13 Коэны в пустыне: «Неизвестный святой» Ала Эддина Алжема Дебютный фильм марокканского режиссёра из секции «Неделя критики» оказался суховатой комедией, в которой снялся главный претендент на «звериную» премию Каннского фестиваля.

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