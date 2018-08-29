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Предсказание Броненосца Предсказание Броненосца
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La profezia dell'armadillo

Предсказание Броненосца, 2018

2018 / Италия
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О фильме

Дзеро живет на окраине Рима в районе Ребиббиа. Он — дизайнер-фрилансер, каждый день ездит от одной подработки к другой и ведет очень однообразную жизнь. Возвращаясь домой, Дзеро встречает свою совесть, которая в образе броненосца беседует с ним и парадоксальным образом рассказывает о том, что происходит в мире. Неизменный компаньон Дзеро в ежедневных перипетиях — его друг Секко. Смерть одноклассницы и первой подростковой любви Дзеро, Камиллы, которой он так и не признался в своих чувствах, заставляет его переосмыслить свою жизнь.

5.2 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 29 августа 2018
Возраст 18+
Режиссер
Эмануеле Скаринджи
В ролях
Пьетро Кастеллитто
Пьетро Кастеллитто
Лаура Моранте
Лаура Моранте
Валерио Эпри
Валерио Эпри
Теко Селио
Теко Селио
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Предсказание Броненосца 1 постер
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саундтрек фильма Предсказание Броненосца
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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