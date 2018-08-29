Предсказание Броненосца, 2018

Дзеро живет на окраине Рима в районе Ребиббиа. Он — дизайнер-фрилансер, каждый день ездит от одной подработки к другой и ведет очень однообразную жизнь. Возвращаясь домой, Дзеро встречает свою совесть, которая в образе броненосца беседует с ним и парадоксальным образом рассказывает о том, что происходит в мире. Неизменный компаньон Дзеро в ежедневных перипетиях — его друг Секко. Смерть одноклассницы и первой подростковой любви Дзеро, Камиллы, которой он так и не признался в своих чувствах, заставляет его переосмыслить свою жизнь.