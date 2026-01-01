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Эмануеле Скаринджи
Emanuele Scaringi
Киноафиша
Персоны
Эмануеле Скаринджи
Эмануеле Скаринджи
Emanuele Scaringi
Дата рождения
22 марта 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
5.9
Без всякой жалости
(2014)
5.5
Предсказание Броненосца
(2018)
5.1
Пантафа – пожирательница душ
(2022)
Фильмография Эмануеле Скаринджи
5.1
Пантафа – пожирательница душ
Pantafa
ужасы
2022, Италия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.5
Предсказание Броненосца
La profezia dell'armadillo
драма
2018, Италия
5.9
Без всякой жалости
Senza nessuna pietà
мелодрама
2014, Италия
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Новости о Эмануеле Скаринджи
Сегодня в прокат выходит итальянский фильм ужасов «Пантафа — пожирательница душ»
Киноафиша представляет эксклюзивный отрывок из хоррора «Пантафа — пожирательница душ»
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