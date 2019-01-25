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Аврора
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Aurora

Аврора, 2019

2019 / Финляндия
6.7 Оцените
12 голосов
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О фильме

Однажды в Лапландии Аврора встретила иранца Дариана, который неожиданно сделал ей предложение. Дариану нужно срочно жениться на финке, чтобы получить убежище для себя и своей дочери. Аврора отказывает ему, но после встречи с дочерью иранца соглашается помочь, подобрав идеальную кандидатку в жены. Дариан и Аврора сталкиваются с трудным выбором. Фильм получил премию Best International Feature Film на МКФ в Эдинбурге и приз молодежного жюри на МКФ в Кабуре (Франция). Мировая премьера состоялась на МКФ в Гетеборге, впоследствии фильм участвовал во многих фестивалях. Дебют молодого режиссера стал одним из финских хитов текущего года.

6.7 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 25 января 2019
Возраст 16+
Режиссер
Миия Терво
В ролях
Мимоса Вилламо
Амир Эскандари
Оона Айрола
Митта Сорвали
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аврора 1 постер
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