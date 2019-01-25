Аврора, 2019

Однажды в Лапландии Аврора встретила иранца Дариана, который неожиданно сделал ей предложение. Дариану нужно срочно жениться на финке, чтобы получить убежище для себя и своей дочери. Аврора отказывает ему, но после встречи с дочерью иранца соглашается помочь, подобрав идеальную кандидатку в жены. Дариан и Аврора сталкиваются с трудным выбором. Фильм получил премию Best International Feature Film на МКФ в Эдинбурге и приз молодежного жюри на МКФ в Кабуре (Франция). Мировая премьера состоялась на МКФ в Гетеборге, впоследствии фильм участвовал во многих фестивалях. Дебют молодого режиссера стал одним из финских хитов текущего года.