«Дефолт»: Рецензия Киноафиши

Мы привыкли рубить эпохи по точечным маркерам. Катастрофы, трагедии, убийства известных людей. Колумбайн, 11 сентября, Беслан, Утейа, Фукусима. Чаще всего эти события касаются нас лишь косвенно. Брызги окровавленного щебня льются из телеэкрана, лишь случайно задевая наши ботинки. Настоящие тектонические сдвиги истории происходят почти незаметно для простого человеческого взгляда. Подобно взмаху крыльев бабочки, которая способна обрушить Фудзияму.

Азиатский экономический кризис 1997 года изменил ход истории. Когда в июле 1997 года курс тайского бата упал в два раза, а правительство Сиама объявило дефолт, это заметили только спецы. Но спустя всего пару месяцев посыпались и остальные «восточные тигры»: Индонезия, Филиппины, Гонконг, Япония, Южная Корея. Как результат, десятки тысяч людей покончили с собой, порвалась «бамбуковая сеть», добровольно подали в отставку индонезийский диктатор Сухарто и тайский премьер Йонгчайют. Миллионы людей в восточном полушарии вдруг впервые поняли, что им совсем не по пути с Западом, а Запад - удивленно пожал плечами и попытался вернуть долги по векселям. Эхо азиатского экономического кризиса докатилось до России на следующее лето. 17 августа 1998 года наше правительство перестало удерживать стабильный курс национальной валюты и объявило технический дефолт. Рубль упал в три-четыре раза, мелкие предприниматели обанкротились, банки закрылись, правительство подало в отставку. Кредит Международного Валютного Банка размером почти в 5 млрд долларов «пропал»… но это уже сюжет для другого фильма, который, вероятнее всего, никогда не будет снят.

Дефолт

Российские кинематографисты обычно не любят копаться в недавнем прошлом, чего не скажешь про их южнокорейских коллег. Дотошное и временами очень болезненное препарирование 90-х - один из главных корейских трендов последнего времени. Спустя ровно 20 лет после того, как национальный дефолт заставил Южную Корею вздрогнуть и на несколько лет потуже затянуть ханбоки, режиссёр Чхве Гук-хи пробует разобраться в случившемся. Пример для подражания был у него буквально перед глазами. Американец Адам Маккей пару «оскаровских» сезонов назад рассказал схожую историю про кризис 2008 года в фильме «Игра на понижение». История была на тот момент свежей, горячей, дерзкой, но Чхве заинтересовал совсем другой её ракурс. Как обычно у фанатов русской классики: кто виноват, какова цена, кому в Сеуле жить хорошо?

В корейском « Дефолте» три параллельные сюжетные линии. В первой - молодой и амбициозный финансовый консультант (его играет звезда прошлогоднего «Пылающего» Ю А-ин), предсказав неизбежный кризис, увольняется из банка и пытается поймать свой шанс. Любой ценой он старается урвать кусок сладкой жизни, заработать миллиард и купить себе дом. Быть может, два. Для молодого парня его новая спекуляция - лишь красивая афёра, где всегда есть место азарту и риску. Для героя второй сюжетной линии финансовый кризис становится скорее дорогой на эшафот. Владелец небольшой семейной скобяной фабрики получает от очередной корейской «Пятерочки» оптовый заказ на тарелки. Пытаясь выполнить все обязательства перед клиентами и заказчиками, мужчина все глубже закапывает себя в долги и векселя. Каждый выход оказывается для него тупиком, каждый вексель - приговором.

В это время в третьей сюжетной линии менеджер по кредитной политике Банка Кореи (актриса Ким Хе-су - «Воры», «Китайский квартал») понимает, что правительство больше не контролирует ситуацию. Вливая последние активы в поддержание курса национальной валюты, министры просто тянут резину в отчаянных переговорах с Международным Валютным Фондом. Представитель ВМФ в лице Венсана Касселя уже протягивает «руку помощи», но это как договор с дьяволом. Расплачиваться придётся всей нации. Расплачиваться долго и мучительно.

В финале картины три сюжетные линии сойдутся, но закончить историю на минорной ноте режиссеру Хве так и не удастся. По злой иронии судьбы одним из побочных последствий национального дефолта стало рождение в 1999 году современного корейского кинематографа. Пути бабочки воистину неисповедимы.

Феликс Зилич