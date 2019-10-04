«Добыча»: Рецензия Киноафиши

Крупнейший сайт о кино imdb.com по запросу «Prey» выдаёт 114 результатов. От фильмов с таким названием, которое обычно переводят на русский язык как «добыча», «жертва», вряд ли стоит ждать оригинальности. В этом смысле француз Франк Халфун всё сделал правильно: если снимаешь проходной хоррор, название тоже должно быть соответствующим. Чтобы уже через пару месяцев картина затерялась в интернете и не бросала тень на твою фильмографию.

Сюжет фильма обещал как минимум интересный сеттинг. У оболтуса-старшеклассника Тоби (Логан Миллер) гибнет отец; в качестве реабилитации подростка отправляют в путешествие куда-то на юг вместе с такими же трудными ребятами. Под конец экспедиции каждого из них высаживают на отдельный необитаемый остров на три дня, чтобы он мог разобраться в себе. У каждого – только тент, спальник да рюкзак с провизией. Тоби, дитя цивилизации, в новых условиях быстро всё ломает, теряет и ранит себя идиотским образом. На второй день он вдруг видит Мэделин (Кристин Фросет) и глазам не верит: очаровательная девушка его возраста ловит дичь, убивает змей и готовит еду на костре, словно жила так всю жизнь. И в самом деле, жила: скоро Тоби узнает о её семье и злой силе, которая обитает на острове.

Добыча

После такого описания ждёшь survival-хоррор, и он тут есть, только в неприлично разбавленном виде. Борьба раздолбая Тоби с природой ограничивается одним днём, а самое страшное, что ему приходится вытерпеть – это отравление моллюсками и порезы на ступне. Дальше появляется Мэделин, и фильм берёт курс на мистическую историю о злом духе места. Потом сценарий на время уходит в сторону, дразня психологическим триллером о родительской гиперопеке в духе «Таинственного леса», но быстро возвращается к мистике. Из этого хаоса могло получиться что-то интересное, если бы режиссёр специально играл жанрами, но Халфун просто не может найти нужный регистр. Каждая из частей затянута, натужна; в фильме вообще много необязательных сцен, хотя картина длится меньше полутора часов.

Основная проблема «Добычи» – её сценарий. Франк Халфун почти всю карьеру посвятил фильмам ужасов, но всерьёз браться за разработку сюжетов он начал только в 2015 году, когда вместе с Брайаном Брейтером придумал фильм «Приложение». До этого Халфуну помогали, и не абы кто: над сценарием его первого фильма «Парковка» (2006) работал видный хоррормейкер Александр Ажа, который позже написал для него «Маньяка» (2012), ремейк одноимённой брутальной картины Уильяма Лустига. В последних трёх фильмах Халфун сам активно работал над сценарием, и это, кажется, не пошло делу на пользу. Ни оригинальности, ни тщательной работы с тропами жанра тут нет: история собрана механически, словно по учебнику.

Ещё одна беда фильма – то, как он снят. Тут нужно сказать «спасибо» оператору Эрику Роббинсу: в картине очень много, слишком много крупных планов. Нам постоянно показывают искажённые аффектами лица, тычут важными деталями, чтобы мы их не упустили, и словно боятся похвастаться пейзажами острова, которые могут нас отвлечь. Такая примитивная функциональность здесь во всём. Даже главные герои, Тоби и Мэделин, не имеют внятной истории; это просто персонажи-функции. Вообще за весь фильм не найти героя, которому хотелось бы сопереживать – настолько схематичен сценарий. И если Логан Миллер ещё неплохо смотрится в образе резко взрослеющего подростка и что-то играет по ходу фильма, то Кристин Фросет явно выбирали только из-за её внешности и даже не пыталась придумать ей интересную роль. А жаль: в «Апостоле» (2018) Фросет смотрелась намного интереснее даже в роли второго плана.

Всё вместе складывается в посредственную картину, о которой нечего сказать и нечего вспомнить. Даже главная сюжетная линия, нарочито сентиментальная история о любви к отцу и о том, какие ценные уроки дают нам родители, не впечатляет. Как и финальный твист, который мог бы разбавить просчитанную функциональность фильма: авторы перебарщивают и идут против собственной логики, и этот фокус совсем не веселит. В общем, вместо того, чтобы тратить полтора часа жизни, лучше послушайте новую песню Касты и BrainStorm, где о том же самом, только задорнее и честнее: «Со мной отцовский опыт, я готов, заменить колесо, перебрать мотор, развести костёр с подружкой летом, но [он] так и не сказал, как развести её на это».

Евгений Ермакович