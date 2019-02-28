«Шедевр»: Рецензия Киноафиши

Ксения Ильина о комедийном высказывании Гастона Дюпра про положение дел в современном искусстве.

Артуро Сильва (Гильермо Франселья) — владелец престижной галереи в центре Буэнос-Айреса, Ренцо Нерви (Луис Брандони) — его талантливый друг-художник, картины которого Сильва очень давно и упорно пытается продать. У Артуро деловая жилка, у Ренцо ни гроша за душой. Их дружбе больше сорока лет, и как бы Ренцо ни выводил своими выходками Артуро из себя, эпатажно стреляя в свои картины на глазах у потенциальных клиентов или срывая вернисажи один за другим, они слишком многое пережили вместе, и попросту не могут друг без друга. Как это часто бывает с гениями при жизни, картины Ренцо продаются не так хорошо, как хотелось бы предприимчивому Артуро. Поэтому, недолго думая, он решает совершить хитроумную арт-махинацию, на которой друзья заработают огромный капитал. Моральная цена вопроса не имеет значения, ведь дело касается искусства.

Сценарий «Шедевра», как и в случае с предыдущим фильмом «Почётный гражданин», режиссер Гастон Дюпра писал вместе со своим братом Андре, директором Национального аргентинского музея изящных искусств. Но сценарий при этом не кажется исключительно внутренней кухней арт-мира, понятной только избранным — вполне довольны будут и те, кто об этом мире знает чуть больше, чем понаслышке.

Фильм Дюпра был показан в 2018 году вне конкурса на Венецианском фестивале, и уже тогда многие сравнивали его с «Квадратом» Рубена Эстлунда, взявшим главный приз Канн в 2017-м. Однако несмотря на очевидную схожесть тем, «Шедевра» нет амбиций «Квадрата». Интонация Дюпра не занудна, когда дело касается серьёзных вещей, и, главное, соответствует общему тону фильма — непринужденному и в меру язвительному.

Удача авторского замысла раскрывается ближе к середине «Шедевра». С первой сцены фильм берёт несколько фальшивую ноту. В прологе музейный гид, стоя перед картиной Нерви в одной из галерей, говорит о том, что по-настоящему понимать произведение искусства значит в полной мере насладиться им на чувственном уровне, отключив рацио. И это выглядит как легко считывающееся режиссёрское указание пути. Но этот кивок сделан в слишком серьёзной манере: ведь на выходе мы получим комедию, в которой решающее значение будет иметь не интеллектуальная пища для ума.

Впрочем, вся начальная серьезность искупается замечательной игрой актеров. Гильермо Франселья и Луис Брандони всё время в центре внимания, они как будто намагничены, перед их обаянием сложно устоять. От их проделок не оторваться; будь то очередное соблазнение Ренцо молоденькой красотки или уморительно деловитый тон Сильвы в разговоре о финансовом вопросе с кураторами топовых галерей. Миры обоих героев — очень материальные, осязаемые, их хочется пощупать и перенести всю обстановку из комнаты в комнату, как переносит в какой-то момент всю рухлядь по заданию Ренцо Алекс (Рауль Аревало), его новоиспечённый ученик. Высокие моральные качества последнего и желание во что бы то ни стало докопаться до правды и сыграют роковую роль в мастерски спланированной махинации друзей, хотя, что уж там, сценарий фильма в этом смысле далеко не идеальный.

Как бы то ни было, достоинств у этой картины определенно больше, чем недостатков. Кроме занимательного и крайне правдоподобного контекста арт-рынка, прежде всего — это трогательная история о дружбе, для проверки которой совсем не обязательно совершать убийство, но повеселиться напоследок стоит всегда.

Ксения Ильина