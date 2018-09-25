«Акварель»: Рецензия Киноафиши

Водная жизнь

В этом году на кинофестивале «Послание к человеку» состоялась громкая российская премьера – фильмом закрытия стала новая работа документалиста Виктора Косаковского, снятая в революционном формате 96 кадров в секунду. Хотя задуманное и снятое адаптировать под условия современных кинотеатров оказалось делом практически невозможным: проектор, способный адекватно показать фильм так, как он был снят, существует в единственном экземпляре. Так что те, кому удалось попасть на показ в Петербурге, смотрели фильм с частотой 48 кадров в секунду, но даже это делает изображение гораздо чётче. Замысел фильма пришёл к Косаковскому во время съёмок его предыдущей работы «Да здравствуют антиподы!» (Vivan las Antipodas!, 2011), которая показывала наш земной шар с противоположных друг другу точек суши. И в этот раз режиссёр тоже идёт на глобальный и смелый шаг – дорогостоящий эксперимент (бюджет около 2 миллионов евро собирался долго и непросто, а съёмки проходили в Майами во время урагана, Венесуэле, Гренландии и на озере Байкал) делает главным героем воду, пытаясь показать её в отрыве от человека. Он даже лишает череду сцен закадрового голоса, который неизбежно претендовал бы на придание фильму какого-то связного сюжета, а здесь он только может помешать.

Кадр из фильма «Акварель»

«Акварель» (Aquarela) начинается с будней байкальских спасателей – те раз за разом вытаскивают провалившиеся под лёд машины и их самоуверенных водителей. Оранжево-синяя форма контрастирует с естественными оттенками льда, а человеческие тела и техника оказываются незначительными и хрупкими по сравнению с силой и скоростью замерзающей воды. Но через какое-то время фильм, до поры до времени выглядящий как рядовая документалка, пусть и невероятно красивая, меняет свою тональность – и дальше зритель наблюдает то, как обрушиваются в воду циклопические куски льда, как дрожит и колеблется снежная волна: человек покидает пространство кадра и глаз невольно теряется в том, как камера Косаковского запечатлевает грозную и чарующую силу, которая постоянно движется, меняет форму и даже цвет. Подводные съёмки показывают скрытую часть айсберга: отполированные временем и водой ледяные поверхности лишены даже намёка на острые углы, поэтому камера скользит по ним, превращая увиденное в поистине неземные ландшафты – пейзажи одинаково достойные картин художников-минималистов и пригодные для обитания каких-то неведомых нам форм жизни. Лучшие моменты фильма заставляют забыть о том, что мы смотрим на воду, и концентрируются на бесконечном изменении и движении оттенков синего цвета и геометрических линий.

Кадр из фильма «Акварель»

Иногда фильм отклоняется от своей магистральной темы и всё-таки срывается на крупные планы лиц людей, оказавшихся в центре природной катастрофы, или показывает девушку, управляющую лодкой, посреди бушующих водных поверхностей. Но «Акварели» очень далеко до того, чтобы превратиться в глянцевое видео, подобное тем, что иллюстрируют рекламу бутилированной воды – и с целью, изначально поставленной Косаковским, фильм скорее справляется. Периодически – в моменты, когда экран бурлит от напряжения волн или перемещения ледяных массивов, – за кадром включается тяжёлый рок, призванный дополнить ощущение: этот приём, поначалу выглядящий уместно, вскоре начинает немного раздражать и кажется лишним – если уж слово даётся воде, то и говорить должна именно она. Несмотря на отдельные недостатки и возможные вкусовые придирки к подаче материала, «Акварель» ощущается цельным фильмом, поражающий своим размахом и авантюрным подходом к производству. И Косаковский с его заявлениями о грядущей технологической революции заслуживает симпатии: не так уж и важно, сможет ли новый формат 96 кадров в секунду одержать победу. Эта попытка – часть того же движения, что движет кинопроцессом с самого его начала: энтузиазм всегда бодрит кино, не давая ему превратиться в застойное болото.

Марат Шабаев