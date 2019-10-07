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Акварель Акварель
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Aquarela Акварель 2018 / Великобритания / Дания
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Акварель»

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Наша рецензия

В этом году на кинофестивале «Послание к человеку» состоялась громкая российская премьера – фильмом закрытия стала новая работа документалиста Виктора Косаковского, снятая в революционном формате 96 кадров в секунду. Хотя задуманное и снятое адаптировать под условия современных кинотеатров оказалось делом практически невозможным: проектор, способный адекватно показать фильм так, как он был снят, существует в единственном экземпляре. Так что те, кому удалось попасть на показ в…

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Катрина Лири 7 октября 2019, 13:00
Оценка
Впервые в жизни я пишу отзыв о фильме. Потому что о таком шедевре нельзя не рассказать. Это фильм русского режиссёра Виктора Косаковского «Акварель». В этом фильме, лишенном закадрового текста и строгой линии сюжета, главный герой - вода. Если вам кажется, что это не может быть интересным, вы глубоко ошибаетесь. Разнообразие форм, цветов и состояний, шикарная музыка, непростые отношения человека и стихии, дарящей жизнь и несущей гибель - не дают оторваться от экрана ни на секунду. 96 кадров в секунду для максимально точной и реалистичной картины, весь фильм вас будет преследовать ощущение что вы там, на месте событий - никаких рамок экрана, никакого дождя «полосочками».
Фильм настолько эстетичный, завораживающий и ошеломляющий, что полтора часа пролетели на одном дыхании, только мурашки по коже и тысяча мыслей в голове. Я никогда ещё не выходила с киносеанса с таким настроением. Да я до сих пор в восторге!
Путешествуйте, любите мир и обязательно посмотрите «Акварель»..
7 октября 2019, 13:00 Ответить
lilika 12 октября 2019, 17:52
Оценка
Это документальный фильм на 20 минут, растянутый на 90 минут. С документальным кино на си-эн-эн в сравнение не идёт (последние смотреть гораздо интереснее)!! Я насчитала 5-6 основных образов воды, хотя в природе можно найти гораздо больше разнообразиеюй воды. Музыка частотные подходила к снимаемому действию. Я была разочарована, так как ожидала более затрагивающие воображение образы воды. За 100₽ можно посмотреть, но за 570₽ - оно того не стоит.
12 октября 2019, 17:52 Ответить
Natali6502 14 октября 2019, 18:23
Оценка
Хороший медитативный фильм. 1,5 часа пролетели незаметно. Красивый видеоряд, хотя были моменты не очень приятные глазу - когда камера начинала ускоряться и куда-то нестись. Музыка в тему и её не много - в основном звуки природы. Если режиссёр хотел показать ничтожность человека перед стихией воды, то ему это удалось в полной мере.
14 октября 2019, 18:23 Ответить
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