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Киноафиша Фильмы Последний шедевр Дали

Последний шедевр Дали, 2015

2015 / Испания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Факты О фильме

- Фильм «Последний шедевр Дали» удостоен золотой награды на фестивале FIAMP-2015

Фильм режиссера Дэвида Пуйоля представит зрителям последнее и незавершенное творение Дали - созданный по его эскизам театр-музей в своем родном городе Фигерас. Здесь Дали по сей день продолжает покушаться на границы дозволенного: согласно завеща-нию забальза-мированное тело художника покоится под куполом музея в склепе, по которому могут ходить люди, а возле склепа распо-ложены туалеты. Проект театра-музея Дали является архитектурной загадкой – в каждой его комнате своя особенность и уникальность.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 56 минут
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Давид Пужоль
Все актеры и съемочная группа
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