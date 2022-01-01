Последний шедевр Дали, 2015

- Фильм «Последний шедевр Дали» удостоен золотой награды на фестивале FIAMP-2015
Фильм режиссера Дэвида Пуйоля представит зрителям последнее и незавершенное творение Дали - созданный по его эскизам театр-музей в своем родном городе Фигерас. Здесь Дали по сей день продолжает покушаться на границы дозволенного: согласно завеща-нию забальза-мированное тело художника покоится под куполом музея в склепе, по которому могут ходить люди, а возле склепа распо-ложены туалеты. Проект театра-музея Дали является архитектурной загадкой – в каждой его комнате своя особенность и уникальность.