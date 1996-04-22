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Мала Эмде
Mala Emde
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Персоны
Мала Эмде
Мала Эмде
Mala Emde
Дата рождения
22 апреля 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Франкфурт-на-Майне, Германия
Рост
166 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой фэнтези
Биография Малы Эмде
22 апреля 1996 года. Франкфурт-на-Майне, Германия.
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Популярные фильмы
7.8
Девушка из Кёльна
(2025)
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(2018)
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Шарите
(2017)
Фильмография Малы Эмде
4.8
23 000 жизней
23 000 Leben
драма
2026, Германия
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7.8
Девушка из Кёльна
Köln 75
драма, музыка
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Blind at Heart
Die Mittagsfrau
драма, исторический
2023, Германия / Люксембург / Швейцария
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Из моей кожи
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2022, Германия
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драма, криминал, триллер
2020, Франция/Канада/Германия
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Романтики 303
303
комедия, мелодрама
2018, Германия
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7.6
Шарите
драма, военный
2017, Германия
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